コースレッスンビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成
スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ダイナミックなレッスンを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンライン教育者向けに、複雑なトピックを「AIコースクリエーター」で簡単にする方法を示す60秒のビデオを開発してください。このビデオは、授業の質を向上させたいプロのインストラクターを対象としています。フレンドリーで親しみやすいAIアバターをメインプレゼンターとして、ミニマリストな背景に配置し、落ち着いた情報豊かな声を組み合わせます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、魅力的にプレゼンテーションする方法を強調します。
企業トレーナー向けに、従業員に新しいコンプライアンス規制を迅速に紹介するための30秒の「説明ビデオ」を制作してください。ターゲットオーディエンスは、情報を効率的に受け取りたい忙しいプロフェッショナルです。直接的で事実に基づいたビジュアルアプローチを使用し、画面上のテキストハイライトと真剣で明瞭な声を組み合わせます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」が生のスクリプトを洗練されたレッスンに変える方法を示します。
中学生を対象に、光合成の概念を簡単にする90秒のアニメーション「教育ビデオ」を想像してください。学習を楽しくアクセスしやすくすることが目標です。ビジュアルスタイルは鮮やかでエネルギッシュにし、カスタムイラストとスムーズなアニメーションを活用し、魅力的で励みになる「ナレーション生成」を行います。HeyGenがどのようにして若い学習者を引きつける「アニメーション教育ビデオ」を作成する力を与えるかを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI教育ビデオメーカーとして機能し、スクリプトを魅力的なコースレッスンビデオに簡単に変換します。AIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、プロフェッショナルな教育コンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenの教育ビデオでAIビジュアルやアバターをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenでは、リアルなAIアバターや多様なAIビジュアルを含むビデオコンテンツを完全にカスタマイズできます。トーキングヘッドや背景を個別に設定し、ブランドやレッスンテーマに完璧に合わせるために独自のメディアを追加できます。
HeyGenは教育コンテンツを強化するためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？
HeyGenは多様なビデオテンプレートや豊富なストック写真とビデオを含む豊富なクリエイティブ資産を提供します。これにより、注目を集め、複雑な情報を明確に伝えるダイナミックでアニメーション化された教育ビデオを制作できます。
HeyGenはレッスン用のアニメーション説明ビデオの生成をどのように支援しますか？
HeyGenは優れたAIコースクリエーターであり、テキストスクリプトから魅力的なアニメーション説明ビデオを簡単に作成できます。高度なテキストビデオ作成機能とカスタマイズ可能なAIアバター、鮮やかなビジュアルを組み合わせて、レッスンを迅速かつ効果的に実現します。