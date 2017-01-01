コースレッスンビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成

スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ダイナミックなレッスンを迅速に作成します。

小規模ビジネスオーナーがオンラインワークショップ用の「コースレッスンビデオ」を簡単に作成できる方法を紹介する45秒の教育ビデオを作成してください。忙しい起業家をターゲットに、迅速でプロフェッショナルなコンテンツを提供します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ダイナミックなシーンの切り替えを使用し、熱意あふれる明瞭なナレーションを添えます。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、作成をスムーズに始めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンライン教育者向けに、複雑なトピックを「AIコースクリエーター」で簡単にする方法を示す60秒のビデオを開発してください。このビデオは、授業の質を向上させたいプロのインストラクターを対象としています。フレンドリーで親しみやすいAIアバターをメインプレゼンターとして、ミニマリストな背景に配置し、落ち着いた情報豊かな声を組み合わせます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、魅力的にプレゼンテーションする方法を強調します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナー向けに、従業員に新しいコンプライアンス規制を迅速に紹介するための30秒の「説明ビデオ」を制作してください。ターゲットオーディエンスは、情報を効率的に受け取りたい忙しいプロフェッショナルです。直接的で事実に基づいたビジュアルアプローチを使用し、画面上のテキストハイライトと真剣で明瞭な声を組み合わせます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」が生のスクリプトを洗練されたレッスンに変える方法を示します。
サンプルプロンプト3
中学生を対象に、光合成の概念を簡単にする90秒のアニメーション「教育ビデオ」を想像してください。学習を楽しくアクセスしやすくすることが目標です。ビジュアルスタイルは鮮やかでエネルギッシュにし、カスタムイラストとスムーズなアニメーションを活用し、魅力的で励みになる「ナレーション生成」を行います。HeyGenがどのようにして若い学習者を引きつける「アニメーション教育ビデオ」を作成する力を与えるかを紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コースレッスンビデオジェネレーターの仕組み

数クリックで魅力的な教育ビデオを生成します。AIを活用したプラットフォームがコンテンツ作成を簡素化し、学習をアクセスしやすく視覚的に魅力的にします。

1
Step 1
スクリプトを作成
AIを活用したテキストビデオ作成機能を利用して、コースの基盤となるスクリプトを生成し、レッスン内容を提供します。
2
Step 2
アバターを選択
多様なライブラリから魅力的なAIアバターを選び、教育コンテンツに個別の人間味を加えます。
3
Step 3
ナレーションを生成
高品質のオーディオを追加し、自然な音声のAIナレーションを様々な言語と感情トーンで生成します。
4
Step 4
ビデオを完成
作成物に最終的な仕上げを加え、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、あらゆるプラットフォームに対応した洗練された教育ビデオを制作します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

専門的な教育コンテンツ

医療トピックや複雑な概念のような複雑な主題を、簡単に理解できるインパクトのあるAI教育ビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI教育ビデオメーカーとして機能し、スクリプトを魅力的なコースレッスンビデオに簡単に変換します。AIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、プロフェッショナルな教育コンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenの教育ビデオでAIビジュアルやアバターをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenでは、リアルなAIアバターや多様なAIビジュアルを含むビデオコンテンツを完全にカスタマイズできます。トーキングヘッドや背景を個別に設定し、ブランドやレッスンテーマに完璧に合わせるために独自のメディアを追加できます。

HeyGenは教育コンテンツを強化するためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？

HeyGenは多様なビデオテンプレートや豊富なストック写真とビデオを含む豊富なクリエイティブ資産を提供します。これにより、注目を集め、複雑な情報を明確に伝えるダイナミックでアニメーション化された教育ビデオを制作できます。

HeyGenはレッスン用のアニメーション説明ビデオの生成をどのように支援しますか？

HeyGenは優れたAIコースクリエーターであり、テキストスクリプトから魅力的なアニメーション説明ビデオを簡単に作成できます。高度なテキストビデオ作成機能とカスタマイズ可能なAIアバター、鮮やかなビジュアルを組み合わせて、レッスンを迅速かつ効果的に実現します。