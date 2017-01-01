小規模ビジネスオーナーがオンラインワークショップ用の「コースレッスンビデオ」を簡単に作成できる方法を紹介する45秒の教育ビデオを作成してください。忙しい起業家をターゲットに、迅速でプロフェッショナルなコンテンツを提供します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ダイナミックなシーンの切り替えを使用し、熱意あふれる明瞭なナレーションを添えます。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、作成をスムーズに始めましょう。

