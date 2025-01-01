コース開始ビデオメーカー：迅速に魅力的な研修ビデオを作成

AIアバターを活用してプロフェッショナルな教育ビデオを簡単に作成し、効果的に知識を共有しましょう。

インパクトを与えたいL&Dコースクリエイターですか？プロフェッショナルなAIアバターとクリアなボイスオーバー生成を活用し、主要な学習成果を強調するダイナミックな30秒のプロモーションクリップで次の教育ビデオを開始しましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
強力なAIビデオジェネレーターと多様なビデオテンプレートを活用して、スクリプトを見事なビジュアルに変換し、潜在的な学生を魅了するインスピレーションあふれる45秒のコース開始ビデオを簡単に作成しましょう。
サンプルプロンプト2
最新の教育コンテンツを世界中のオーディエンスに紹介する60秒のアニメーションビデオを想像してみてください。親しみやすいビジュアルスタイルでこの魅力的な作品を作成し、背景ビジュアルのための豊富なメディアライブラリとアクセシビリティのための自動字幕/キャプションで充実させましょう。
サンプルプロンプト3
複雑な概念を簡単に説明する30秒の簡潔なアニメーション研修ビデオをチームのために制作し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して迅速なコンテンツ作成を行い、あらゆるプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを行いましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コース開始ビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的なコース開始ビデオを作成し、スクリプトを迅速かつ効率的に魅力的なビジュアルに変換して学習者を引き付けましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
コース開始スクリプトをエディターに貼り付けることから始めましょう。その後、多様な**AIアバター**から選択し、メッセージを本物の配信で生き生きと伝える魅力的なプレゼンターを選びましょう。
2
Step 2
ダイナミックなボイスオーバーとストックメディアを追加
統合されたストックメディアライブラリから魅力的なビジュアルを使用してビデオを強化しましょう。強力な**ボイスオーバー生成**を利用して、スクリプトに完璧に同期したさまざまな言語での説得力のあるナレーションを追加しましょう。
3
Step 3
ブランディングを適用し、ビデオを洗練
強力な**ブランディングコントロール**を利用して、ロゴやブランドカラーを組み込み、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保しましょう。直感的な編集ツールを使用して、完璧なタイミングと流れを実現するためにビデオを微調整しましょう。
4
Step 4
プロフェッショナルなコースビデオをエクスポートして共有
完成したら、希望のアスペクト比で高品質のコース開始ビデオを簡単に**エクスポート**しましょう。オプションで、アクセシビリティを向上させ、より広いリーチを実現するためにプロフェッショナルな字幕を自動的に追加しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コースプロモーションのための魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作

コース開始を効果的に発表し、より広いオーディエンスにプロモーションするための魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なコース開始ビデオやアニメーション研修コンテンツの作成を強化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターであり、ユーザーが高品質のコース開始ビデオやアニメーション研修ビデオを迅速に制作できるようにします。使いやすいインターフェースと豊富なビデオテンプレートを備えた直感的なプラットフォームにより、L&Dコースクリエイターにとってクリエイティブなコンテンツが手軽にアクセス可能になります。

HeyGenはさまざまな教育およびマーケティングニーズに対してテキスト-to-ビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをダイナミックなビデオに簡単に変換できるようにすることで、テキスト-to-ビデオ作成プロセスを革新します。高度なAIアバターフォーマットとリアルなボイスオーバーを活用し、教育ビデオやインパクトのあるマーケティングコンテンツの生成を簡単かつ効率的に行います。

HeyGenはプロフェッショナルなボイスオーバーと同期された字幕を生成して、知識共有を強化できますか？

はい、HeyGenは自然な音声のボイスオーバーを生成し、字幕ジェネレーターと自動的に同期させることに優れています。これにより、研修ビデオやその他のコンテンツがすべての視聴者にとってアクセス可能で明確になります。

HeyGenはAI生成ビデオをカスタマイズするためのどのような高度なビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenは、AI生成ビデオの包括的なカスタマイズを可能にする強力なビデオ編集ツールを提供しています。これには、ロゴや色を統合するためのブランディングコントロールが含まれます。これにより、教育ビデオからインタラクティブコンテンツまで、すべてのコンテンツがブランドのアイデンティティとプロフェッショナルな基準に完全に一致します。