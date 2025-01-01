コース開始ビデオメーカー：迅速に魅力的な研修ビデオを作成
AIアバターを活用してプロフェッショナルな教育ビデオを簡単に作成し、効果的に知識を共有しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
強力なAIビデオジェネレーターと多様なビデオテンプレートを活用して、スクリプトを見事なビジュアルに変換し、潜在的な学生を魅了するインスピレーションあふれる45秒のコース開始ビデオを簡単に作成しましょう。
最新の教育コンテンツを世界中のオーディエンスに紹介する60秒のアニメーションビデオを想像してみてください。親しみやすいビジュアルスタイルでこの魅力的な作品を作成し、背景ビジュアルのための豊富なメディアライブラリとアクセシビリティのための自動字幕/キャプションで充実させましょう。
複雑な概念を簡単に説明する30秒の簡潔なアニメーション研修ビデオをチームのために制作し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して迅速なコンテンツ作成を行い、あらゆるプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを行いましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なコース開始ビデオやアニメーション研修コンテンツの作成を強化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターであり、ユーザーが高品質のコース開始ビデオやアニメーション研修ビデオを迅速に制作できるようにします。使いやすいインターフェースと豊富なビデオテンプレートを備えた直感的なプラットフォームにより、L&Dコースクリエイターにとってクリエイティブなコンテンツが手軽にアクセス可能になります。
HeyGenはさまざまな教育およびマーケティングニーズに対してテキスト-to-ビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなビデオに簡単に変換できるようにすることで、テキスト-to-ビデオ作成プロセスを革新します。高度なAIアバターフォーマットとリアルなボイスオーバーを活用し、教育ビデオやインパクトのあるマーケティングコンテンツの生成を簡単かつ効率的に行います。
HeyGenはプロフェッショナルなボイスオーバーと同期された字幕を生成して、知識共有を強化できますか？
はい、HeyGenは自然な音声のボイスオーバーを生成し、字幕ジェネレーターと自動的に同期させることに優れています。これにより、研修ビデオやその他のコンテンツがすべての視聴者にとってアクセス可能で明確になります。
HeyGenはAI生成ビデオをカスタマイズするためのどのような高度なビデオ編集ツールを提供していますか？
HeyGenは、AI生成ビデオの包括的なカスタマイズを可能にする強力なビデオ編集ツールを提供しています。これには、ロゴや色を統合するためのブランディングコントロールが含まれます。これにより、教育ビデオからインタラクティブコンテンツまで、すべてのコンテンツがブランドのアイデンティティとプロフェッショナルな基準に完全に一致します。