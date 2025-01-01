HeyGenは、AI生成ビデオの包括的なカスタマイズを可能にする強力なビデオ編集ツールを提供しています。これには、ロゴや色を統合するためのブランディングコントロールが含まれます。これにより、教育ビデオからインタラクティブコンテンツまで、すべてのコンテンツがブランドのアイデンティティとプロフェッショナルな基準に完全に一致します。