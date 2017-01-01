コースイントロビデオメーカー：学生をすばやく引き込む

オンラインコースの魅力的なイントロを簡単にデザイン。素晴らしいテンプレートとHeyGenの強力なブランディングコントロールを活用。

オンライン教育者向けに、デジタルマーケティングの新しいモジュールを紹介するための活気ある15秒のコースイントロビデオを作成します。明るい色彩と現代的でアップビートなサウンドトラックを使用したダイナミックなビジュアルスタイルを活用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを効果的に活用して、学生の注意を引く魅力的なトーンをすばやく設定します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
スキル向上を求めるビジネスプロフェッショナルを対象とした企業研修プログラムのためのプロフェッショナルな20秒のイントロビデオをデザインします。クリーンで洗練されたビジュアル美学とインスピレーションを与える企業向けのオーディオトラックを特徴とし、AIアバターを使用したボイスオーバー生成を統合して、魅力的な歓迎メッセージを届け、ビデオに洗練されたタッチを加えます。
サンプルプロンプト2
若い学習者を対象としたYouTubeシリーズのためのエネルギッシュな30秒の教育イントロを開発します。フレンドリーでアニメーション化されたビジュアルスタイルとモチベーショナルなバックグラウンドミュージックトラックを強調し、HeyGenの強力なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して多様な学習環境を紹介し、視覚的に魅力的で内容豊かなイントロを確保します。
サンプルプロンプト3
大学院生を対象とした高度な大学コースのための洗練された25秒のイントロを制作します。洗練された学術的なビジュアルプレゼンテーションとクラシックまたは落ち着いたインスピレーショナルな音楽スコアを備え、さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、コースの学術的厳密さと革新的なアプローチを示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コースイントロビデオの作り方

直感的なツールとAI駆動の機能を使用して、数分で魅力的でプロフェッショナルなコースイントロビデオを作成し、教育コンテンツに強い第一印象を与えます。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたさまざまなテンプレートから選んでコースイントロビデオを始めるか、完全な創造的自由を持って白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
デザインをカスタマイズ
強力なカスタマイズツールを使用して色、フォント、レイアウトを調整します。ブランドロゴを組み込み、コースのスタイルに合わせてダイナミックなアニメーションを適用します。
3
Step 3
コンテンツを追加
統合されたメディアライブラリからストック映像、画像、オーディオを含む要素を追加してイントロを強化します。テキストから音声への生成を使用してボイスオーバーを作成することもできます。
4
Step 4
エクスポートと共有
コースイントロビデオが完璧になったら、簡単に高解像度でダウンロードして共有し、YouTubeなどのプラットフォームにアップロードしたり、学習管理システムに統合したりする準備が整います。

使用例

複雑な教育コンテンツを明確化

.

複雑な主題を明確で魅力的なコースイントロに変換し、学生にとって学習をアクセスしやすく、魅力的にします。

background image

よくある質問

HeyGenでユニークで視覚的に魅力的なビデオイントロを作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは強力なドラッグ＆ドロップエディターと広範なカスタマイズツールを提供し、ユニークなビデオイントロをデザインできます。アニメーションビデオ、ダイナミックなシーン、豊富なメディアライブラリを活用して、魅力的な視覚効果を作り出し、あなたの好みに合わせて編集できます。

HeyGenはYouTubeイントロビデオを強化するためのAI機能を提供していますか？

はい、HeyGenはYouTubeイントロを向上させるための高度なAI機能を統合しています。テキストから音声への生成を利用して明瞭なボイスオーバーを作成し、AIアバターを組み込んでイントロビデオをよりダイナミックでプロフェッショナルにします。

教育やコースイントロビデオのためにHeyGenで利用できるテンプレートは何ですか？

HeyGenは教育やコースイントロビデオ専用にデザインされたプロフェッショナルなテンプレートを幅広く提供しています。ブランディングコントロールを使用して簡単にカスタマイズし、ロゴの表示を追加し、教育コンテンツに合わせたユニークなフォントと色を適用できます。

HeyGenから高品質でイントロビデオを簡単にエクスポートできますか？

もちろんです。HeyGenはイントロビデオをHD品質で簡単にダウンロードして共有できるようにします。アスペクト比のリサイズを利用し、ウォーターマークなしでエクスポートすることもでき、どのプラットフォームでもプロフェッショナルな仕上がりを保証します。