コースハイライトビデオメーカー: 魅力的なコースティーザーを作成
直感的なテンプレートでビデオを素早くカスタマイズし、ソーシャルメディア向けの魅力的なコースティーザーを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eラーニング業界のマーケティングチームを対象とした90秒のダイナミックなシズルリールを作成し、彼らのトップコースを紹介します。ビジュアル的には、クイックカット、鮮やかな色彩、統計や証言を強調するオンスクリーンテキストを考え、すべてが駆動力のあるモチベーショナルなバックグラウンドトラックで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能は、マーケティングコピーから直接魅力的なセグメントを迅速に生成するのに最適で、広範なビデオ編集なしで影響力のある「シズルリール」を制作することができます。
独立したコーチやコンサルタントがワークショップやクライアントの成功事例の本質を捉えるための45秒の本物で親しみやすいハイライトビデオを開発します。ビジュアルの美学は温かく招待的で、参加者の本物の反応を特徴とし、ボイスオーバーは親しみやすく励ましのトーンです。特に、HeyGenの字幕/キャプション機能は、音声なしで視聴する視聴者のためのアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、生の映像を潜在的なクライアントに共鳴する魅力的な「ハイライトビデオ」に変えます。
TikTokやInstagramのようなプラットフォーム向けに長尺のコースコンテンツをスナックサイズのクリップに再利用する必要があるソーシャルメディアマネージャー向けに、30秒のテンポの速いプロモーションビデオを制作します。ビジュアル的には、エネルギッシュなトランジションと太字のテキストオーバーレイを使用し、トレンディで簡潔なバックグラウンドミュージックトラックを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能は、さまざまな「ソーシャルメディア」プラットフォーム向けにビデオを迅速に適応させ、すべてのデバイスで最適な視聴を確保し、コンテンツのリーチを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIはハイライトビデオの作成をどのように強化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してビデオ制作を効率化し、リアルなAIアバターとボイスオーバーを生成し、スマートツールを利用してシームレスなビデオ編集体験を提供します。この強力なAIハイライトビデオメーカーは、字幕/キャプションやバックグラウンドミュージックなどの機能を使用して、ユーザーがビデオをカスタマイズするのを効率的に支援します。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに最適化されたプロフェッショナルなハイライトリールを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは多様なプラットフォーム向けに魅力的なハイライトビデオを制作するために設計された多用途なハイライトビデオメーカーです。そのマルチプラットフォームリサイズとエクスポート機能により、ソーシャルメディアやその他の配信チャネル向けにコンテンツが完璧に最適化され、高品質を維持します。
HeyGenは効率的なビデオ編集のためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは迅速なビデオ編集のための使いやすいツールを備えた直感的なオンラインプラットフォームを提供します。ユーザーはさまざまなテンプレートを簡単に利用し、クリップをトリミングして結合し、テキストオーバーレイを追加し、トランジションを適用して、効率的に洗練されたコンテンツを作成できます。強力なオンラインハイライトビデオメーカーとして機能します。
HeyGenを使用して個人のブランディングでビデオをカスタマイズし、透かしなしでエクスポートすることは可能ですか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングカスタマイズオプションを提供し、ロゴや特定のブランドカラーをハイライトビデオにシームレスに統合することができます。さらに、HeyGenを通じて作成およびエクスポートされたすべてのビデオは透かしなしで提供され、即座に共有可能なプロフェッショナルな品質の出力を保証します。