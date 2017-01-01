コース説明ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングビデオを作成
スクリプトからのテキストビデオを使用して、コーススクリプトをすばやく魅力的な説明ビデオに変換し、明確な学習を実現します。
eラーニングプラットフォームを管理する企業や機関を対象にした、45秒の洗練された指導ビデオをデザインし、説明ビデオテンプレートの力を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで情報豊かにし、さまざまなテンプレートのカスタマイズを落ち着いた明瞭な声で紹介します。「テンプレートとシーン」がコンテンツ作成を効率化し、すべてのコース資料でブランドの一貫性を維持する方法を強調します。
教育ソフトウェアやオンラインコースプロバイダーのマーケティングチーム向けに、ソーシャルメディアのエンゲージメントを高めるための魅力的な60秒のアニメーションビデオを制作します。ビジュアルスタイルは遊び心があり、イラスト風で、鮮やかな色彩と流れるようなアニメーションを使用し、活気ある会話調の声で進行します。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、シンプルなスクリプトをダイナミックなアニメーションビデオに変える魔法を示し、複雑な概念を理解しやすくします。
独立した教育者や小規模ビジネスを対象にした、コース資料を充実させるための30秒のインスパイアリングなプロモーションビデオを作成します。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、多様なストック映像とグラフィックを特徴とし、モチベーショナルでフレンドリーな声で進行します。「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、コース説明ビデオ作成がいかに簡単で、無限の創造的可能性を提供するかを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロフェッショナルな説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用したビデオ作成を通じて、高品質な説明ビデオの制作を効率化し、ユーザーにとって直感的で効率的なプロセスを提供します。複雑なアイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、使いやすいインターフェースを備えています。
HeyGenはAIアバターを使った魅力的なアニメーションビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターを統合することで、トレーニングビデオやオンラインコースで観客を魅了するダイナミックなアニメーションビデオを制作する力をユーザーに提供します。これらのビデオは、強力なブランディングコントロールを使用してさらにカスタマイズし、一貫性を保つことができます。
HeyGenは効率的なテキストからビデオへの制作にどのような機能を提供しますか？
HeyGenはスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する強力な「スクリプトからのテキストビデオ」機能に優れています。ユーザーは自然な声のナレーションを生成し、幅広い説明ビデオテンプレートを利用し、包括的なメディアライブラリにアクセスしてコンテンツ作成を加速できます。
HeyGenはオンラインコース作成者やソーシャルメディアコンテンツのアクセシビリティをどのように向上させますか？
HeyGenはすべてのビデオに正確な字幕/キャプションを自動生成し、オンラインコース作成者やeラーニングプラットフォームの視聴者にとってアクセシビリティを大幅に向上させます。この機能により、コンテンツが包括的になり、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでより広い視聴者に届くことを保証します。