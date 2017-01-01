魅力的なトレーニングビデオのためのコースコンテンツビデオジェネレーター
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、テキストから魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者やコース作成者向けに、詳細なテキストベースのコースモジュールを魅力的なビデオレッスンに変える90秒のビデオを開発します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を強調し、情報豊かなビジュアルとスムーズなトランジションを備えた、熱意ある明確なナレーションで複雑な概念を説明します。
グローバルなHRマネージャーを対象にした2分間のビデオを制作し、複数の言語で会社のポリシーを説明します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、現代的で包括的なビジュアルスタイルと多様な画面上の表現を用い、各言語で温かく歓迎するトーンを持つローカライズされたバージョンを簡単に作成します。
オンラインインストラクター向けに、コースを迅速に更新したり、既存のモジュール内で特定の概念を説明するための45秒のビデオを生成します。HeyGenのテンプレートとシーンがどのようにして洗練されたコンテンツを迅速に作成できるかを強調し、アニメーション化されたグラフィカル要素と簡潔でエネルギッシュなナレーションを使用して学習者の関心を引き続けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはコース作成者向けのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、テキストプロンプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換します。テキスト・トゥ・ビデオ生成機能により、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを備えたトレーニングビデオを迅速に制作でき、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenは多言語のトレーニングビデオコンテンツを効果的にサポートできますか？
はい、HeyGenは1クリック翻訳や高品質なAIボイスオーバーなどの高度な機能を備えており、グローバルな学習ニーズをサポートします。これにより、多言語のビデオコンテンツを簡単に作成でき、強力な多言語ビデオプレーヤーを通じてトレーニングビデオがより広い視聴者にアクセス可能になります。
HeyGenで生成されたトレーニングビデオの技術的なエクスポートオプションは何ですか？
HeyGenは標準的なMP4ファイル形式を含む多様なエクスポートオプションを提供し、さまざまなプラットフォームとの広範な互換性を確保します。高度な学習ソリューションのために、HeyGenはSCORMエクスポート機能を通じて既存の学習管理システム（LMS）との統合も容易にします。
HeyGenビデオ内のAIアバターやブランディングをどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenは直感的なビデオ編集ツールを使用して、AIアバターやすべてのビデオ要素の広範なカスタマイズオプションを提供します。包括的なブランディングコントロールを適用し、特定のロゴを統合し、事前に作成されたテンプレートを利用して、すべてのトレーニングコンテンツにおいてブランドアイデンティティに完全に一致する魅力的なビデオを作成できます。