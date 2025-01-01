コースコンセプトビデオジェネレーター：AIを活用したコース作成
魅力的なチュートリアルビデオやオンラインコースを簡単に作成しましょう。ボイスオーバー生成を活用して学習者を引き付け、教育資料を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
魅力的な講義コンテンツを迅速に制作するのに苦労していますか？忙しい教授やオンラインコースクリエイター向けに、現代的なビジュアル美学と親しみやすい声を備えた90秒のダイナミックなビデオを作成し、HeyGenのリアルな「AIアバター」を使用してメッセージを伝える「AI講義ビデオジェネレーター」を生成するスピードと効率を強調します。
効率的な学習の力を解き放ちましょう。技術サポートチームやソフトウェアトレーナー向けに、ステップバイステップのビジュアルスタイルと正確で明確な指示を使用した2分間のチュートリアルビデオを開発し、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて、複雑なソフトウェアアプリケーションの効果的な「チュートリアルビデオ」を作成するための「事前作成テンプレート」の利用方法を説明します。
すべての学習者に知識を届けましょう。グローバルなオーディエンスを対象としたコース開発者向けに、アクセスしやすく包括的なビジュアルスタイルを採用した45秒のプロモーションビデオをデザインし、HeyGenの字幕/キャプションが「テキストからビデオジェネレーター」機能を使用して効率的に生成された「オンラインコース」のリーチを強化する重要な役割を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストを動的なビデオコンテンツに変換しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を利用して、スクリプトをリアルなAIアバターとAIを活用したナレーションで魅力的なビデオに変換し、コースコンセプトビデオジェネレーターのアイデアを簡単に実現します。
教育者はHeyGenを使って魅力的なオンラインコースを簡単に作成できますか？
もちろんです。HeyGenは教育者に使いやすいAIビデオクリエータープラットフォームを提供し、事前作成テンプレートとAIアバターを活用して、高品質なチュートリアルビデオや教育資料を、広範なビデオ制作スキルなしで作成できます。
HeyGenはビデオナレーションとアクセシビリティのためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenには、スクリプトから直接プロフェッショナルなボイスオーバーを生成するAIを活用したナレーションが統合されています。さらに、自動キャプション機能を通じて、すべての視聴者のアクセシビリティを向上させます。
HeyGenはビデオにカスタムブランディングとビジュアル要素をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやカスタムカラーを組み込むことができます。また、アニメーションでビデオを強化し、画像からビデオを生成することで、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。