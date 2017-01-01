お得なクーポンプロモーションビデオメーカー
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、アイデアを高コンバージョンのマーケティングビデオに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンライン小売業者向けに45秒のダイナミックな製品ビデオを制作し、ホリデーセールの期間限定割引を紹介します。ビデオは活気に満ちたテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと価格引き下げを強調するテキストアニメーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、すべてのセール詳細が完璧にタイミングよく提示されるようにします。
技術愛好家や潜在的なソフトウェアユーザーを対象にした60秒の魅力的なプロモーションビデオを開発し、アプリケーションの新機能をデモンストレーションします。ビジュアルアプローチはクリーンで指導的であり、画面録画と明確な説明グラフィックスを利用し、HeyGenの機能によって生成された正確な字幕/キャプションを提供して、AI編集ツールのアクセシビリティと理解を向上させます。
イベントオーガナイザー向けにカスタマイズされた15秒の魅力的なソーシャルメディア広告を想像し、今後のバーチャルサミットの早期割引を宣伝します。ビデオはエネルギッシュで共有可能なビジュアル美学を持ち、クイックシーンチェンジを特徴とし、HeyGenのAIアバターによって駆動されるフレンドリーなAIアバターをスポークスパーソンとして起用し、行動喚起を伝え、迅速なカスタマイズのための特定のテンプレートを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なインターフェースと強力な機能を備えた高品質なプロモーションビデオの作成プロセスを簡素化します。ユーザーはAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換できます。これにより、HeyGenはあらゆるビジネスにとって効率的なプロモビデオメーカーとなります。
HeyGenはどのようなAI編集ツールを提供して、魅力的なマーケティングビデオを作成しますか？
HeyGenはAIボイスオーバー生成、自動字幕、ストック映像を含む豊富なメディアライブラリなど、マーケティングビデオを強化するための高度なAI編集ツールを統合しています。これにより、ダイナミックなコンテンツの包括的なカスタマイズが可能です。
HeyGenのプラットフォームを使用してプロフェッショナルなクーポンプロモビデオを迅速に制作できますか？
もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルなクーポンプロモビデオを含むインパクトのあるビデオを迅速に制作するために設計されています。カスタマイズ可能なテンプレートとドラッグアンドドロップエディターを利用して、メッセージを効率的に組み立て、ソーシャルメディア全体に展開できます。
HeyGenはビデオプロジェクトのためにさまざまなアセットとカスタマイズオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは多様なストック映像を含む豊富なロイヤリティフリーのアセットを提供し、ビデオプロジェクトを充実させます。また、ロゴや色のブランディングコントロールを完全に行うことができ、プロモーションビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。