特定の国の「美しい風景」を紹介する魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成し、潜在的な観光客や旅行代理店をターゲットにします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、鮮やかな風景ショット、文化的なハイライト、地元の体験を簡単に組み合わせましょう。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、インスピレーションを与えるオーケストラのサウンドトラックで補完し、忘れられない休暇の即時予約を促します。

ビデオを生成