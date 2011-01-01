テクノロジースタートアップや電子商取引ブランドを対象にした製品のローンチに向けた30秒の魅力的なカウントダウンビデオを作成してください。近い将来のローンチに対する期待を高めるように設計されています。ビジュアルスタイルはエレガントでモダンであり、動的なグラフィックと動くテキストを特徴とし、エネルギッシュで未来的なサウンドトラックで補完されています。HeyGenのオフボイス生成機能を使用して、クリアでプロフェッショナルなアナウンスメントを提供してください。

ビデオを生成する