カウントダウン タイマー付きビデオメーカー 魅力的なビデオを簡単に作成
カスタマイズ可能なカウントダウンビデオを、魅力的なアニメーションを使用して、私たちの直感的なテンプレートとシーンを使ってデザインし、視聴者の関与を即座に高めましょう。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenはAIを活用したビデオクリエーターで、魅力的なカウントダウンビデオやカスタマイズ可能なタイマーの作成方法を変革します。直感的なドラッグ＆ドロップ編集と様々なテンプレートを使用して、どのプラットフォームにも適した魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。
AIビデオで広告のパフォーマンスを向上させる.
Leverage AI to quickly create high-impact video ads featuring countdown timers to drive urgency and conversions for product launches or special offers.
ソーシャルメディア用の魅力的なコンテンツを作成する.
Produce captivating social media videos, including dynamic countdowns for live events, product reveals, or trending challenges, to boost audience interaction.
よくある質問
HeyGenが私のソーシャルメディア用の魅力的なカウントダウンビデオを作成するのをどのように助けてくれますか？
HeyGenでは、ユーザーは様々なカスタマイズ可能なテンプレートと強力なビデオ編集ツールを使用して、ダイナミックなカウントダウンビデオを作成することができます。アニメーション、ブランド要素、テキストのオーバーレイを簡単に追加して、Instagramのストーリーなどのプラットフォームに適した視覚的にインパクトのあるカウントダウンを作成できます。
HeyGenは直感的に自分のカウントダウンビデオをデザインする方法を提供していますか？
もちろんです！HeyGenはドラッグアンドドロップ編集が可能なユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、ビデオ制作の経験がなくても理想的なカウントダウンビデオを簡単にデザインできます。AIによって強化されたプラットフォームは、作成プロセスを簡素化し、様々なプラットフォームを通じて簡単に共有できるようにします。
HeyGenを使用して、ブランドのロゴと特定の色でカウントダウンビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenでは完全なブランドコントロールを提供しており、カスタムロゴやブランドカラーをカウントダウンビデオにシームレスに統合できます。これにより、コンテンツが一貫したプロフェッショナルな外観を維持し、ブランドアイデンティティを強化します。
HeyGenで利用可能なさまざまな目的のカウントダウンテンプレートの種類は何ですか？
HeyGenでは、イベントの告知から製品の発売まで、さまざまなカウントダウンビデオを作成するために適応可能な幅広いビデオテンプレートを提供しています。これらのカスタマイズ可能なテンプレートは、どんな機会にも魅力的なコンテンツを迅速に制作するための堅固な基盤として機能します。