Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ビジネスエグゼクティブ向けに60秒のプロフェッショナルな説明動画を開発し、ツールが提供する高度なコスト削減分析がROI分析に直接影響を与えることを示します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでデータ駆動型にし、メディアライブラリ/ストックサポートからの洗練されたグラフィックスとチャートを組み込んで財務影響を視覚化し、HeyGen内で直接生成された落ち着いた権威あるナレーションを組み合わせて、明確さと信頼性を確保します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のインスパイアリングな動画を制作し、効果的なコスト削減戦略が業務における大幅な時間節約につながることを示します。ビジュアルスタイルは明るく楽観的でテンポの速いものにし、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを使用して迅速に制作し、効率向上に関する重要なメッセージを強調するために明確な字幕/キャプションを統合します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター向けに洗練された45秒のイラスト動画を構想し、詳細な要約を簡単に魅力的なクリエイティブアウトプットに変換する方法を示します。ビジュアルアプローチはストーリーテリングを重視し、魅力的なAIアバターがプロセスを案内し、最終動画はHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化されるべきです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コスト削減説明ジェネレーターの仕組み

コスト削減戦略と財務影響を効果的に示すプロフェッショナルな説明動画を迅速に制作します。

1
Step 1
説明スクリプトを作成
コスト削減戦略を詳細に説明する魅力的なスクリプトを生成することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、アイデアをダイナミックなビジュアルにシームレスに変換し、コスト削減説明を構築します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なライブラリからAIアバターを選び、コスト削減分析をプロフェッショナルに提示し、AIビデオ作成を通じてメッセージを明確かつ魅力的に伝えます。
3
Step 3
ブランドビジュアルを適用
カスタムロゴや色などのブランドコントロールを使用して説明動画をパーソナライズし、会社のアイデンティティに完全に一致させ、詳細な要約を強化します。
4
Step 4
最終動画をエクスポート
満足したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用して、プロフェッショナルに作成されたコスト削減説明をすべての希望するプラットフォームで簡単に共有し、生産時間とコストを最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIパワード説明でトレーニングを強化

トレーニングのためのダイナミックな説明動画を開発し、エンゲージメントと知識の保持を向上させ、長期的なコスト削減を実現します。

よくある質問

HeyGenは製品説明動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIを使用してプロフェッショナルな製品説明動画を簡単に作成できるようにします。当社のプラットフォームはスクリプトをAIアバターと音声を使用したダイナミックな動画に変換し、生産時間とコストを大幅に削減しながらクリエイティブなアウトプットを向上させます。

HeyGenのAIビデオツールからどのようなクリエイティブアウトプットが期待できますか？

HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターや多様な音声を含む高品質なクリエイティブアウトプットが期待できます。詳細な要約を効果的に伝える動画を生成したり、スクリプトからデータビジュアライゼーションを統合することも可能です。

HeyGenは魅力的な説明コンテンツを効率的に生成する機能を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは効率的なコスト削減説明ジェネレーターとして機能し、テキストを魅力的な動画コンテンツに変換します。このプロセスは詳細な要約の迅速な提供を保証し、プロジェクトのための一貫したクリエイティブアウトプットと大幅な時間節約をもたらします。

HeyGenを使用することでAIビデオ作成の効率がどのように向上しますか？

HeyGenはスクリプトからの動画生成、音声、字幕まで多くのステップを自動化することで、AIビデオ作成の効率を大幅に向上させます。この自動化は直接的に大幅な時間節約と生産時間およびコストの削減に繋がり、予算を最適化します。