マーケティングマネージャーを対象にした45秒の製品説明動画を作成し、当社のAIビデオ作成プラットフォームがどのように強力なコスト削減説明ジェネレーターとして機能するかを示します。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的にし、モーショングラフィックスを使用して財務上の利点を強調し、エネルギッシュで親しみやすい音声トラックを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、マーケティングコピーを迅速に変換し、AIアバターを使用して情報を明確かつ魅力的に提示します。

