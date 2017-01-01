コスト削減トレーニングビデオメーカー: 時間とお金を節約
AIアバターを活用してスケーラブルで魅力的なeラーニングコンテンツを作成し、L&Dチームの制作コストを大幅に削減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員の知識保持を向上させるために、AI生成コンテンツがどのように役立つかを示す90秒の指導ビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは親しみやすく、インタラクティブであるべきで、「テンプレートとシーン」を活用し、明確な「字幕/キャプション」を通じてアクセシビリティを確保してください。
企業のL&Dチームを対象にした包括的な2分間のデモンストレーションビデオを開発し、HeyGenが多様な「企業トレーニングビデオ」のための「スケーラブルなビデオ作成」をどのようにサポートするかを強調してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業向けであるべきで、動的なシーンの切り替えを用いてさまざまなユースケースを紹介してください。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の柔軟性と「メディアライブラリ/ストックサポート」を通じた豊富なリソースを強調してください。
グローバルなL&Dチーム向けに、HeyGenが多様な「トレーニングビデオ」を迅速に作成するための「AIビデオジェネレーター」としての効率性を紹介する45秒のプロモーションスポットを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで多文化的であるべきで、さまざまな設定での「AIアバター」をフィーチャーしてください。オーディオは、複数の言語でのプロフェッショナルな「ナレーション生成」を取り入れ、グローバルなリーチとカスタマイズの容易さを伝えてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してプロフェッショナルな企業トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをリアルなAIアバターを用いたプロフェッショナルな企業トレーニングビデオに変換する高度なAIビデオプラットフォームです。この効率的なプロセスにより、複雑なビデオ制作が不要になり、L&Dチームが高品質なeラーニングコンテンツを効率的に生成できるようになります。
HeyGenはトレーニングビデオのブランディング要素やビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオが企業のアイデンティティに合致するようにカスタムロゴやブランドカラーを含めることができます。また、さまざまなテンプレート、シーン、アスペクト比のリサイズオプションを利用して、プロフェッショナルでブランド化されたビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenはトレーニングビデオのアクセシビリティとグローバルリーチを向上させるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは自動字幕とキャプションを提供し、トレーニングビデオを多様な学習者にとってより包括的なものにします。さらに、先進的なナレーション生成機能により多言語コンテンツをサポートし、グローバルなオーディエンス向けにスケーラブルなビデオ作成を可能にします。
HeyGenはどのようなAIアバターをトレーニングやeラーニングコンテンツに利用していますか？
HeyGenは非常にリアルなAIアバターを使用して、トレーニングやeラーニングコンテンツを動的にプレゼンテーションします。これらの高度なAIプレゼンターは、知識の保持とエンゲージメントを向上させ、複雑なトピックを理解しやすく記憶しやすくします。