コスト削減トレーニングビデオメーカー: 時間とお金を節約

AIアバターを活用してスケーラブルで魅力的なeラーニングコンテンツを作成し、L&Dチームの制作コストを大幅に削減します。

HeyGenの「コスト削減トレーニングビデオメーカー」の機能を活用して、L&Dチーム向けにコンテンツ制作を効率化する方法を示す1分間のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで情報豊富なものとし、クリーンでモダンなグラフィックスと明瞭で明確なナレーションを使用してください。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して「AIアバター」プレゼンターを簡単に作成できることを強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員の知識保持を向上させるために、AI生成コンテンツがどのように役立つかを示す90秒の指導ビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは親しみやすく、インタラクティブであるべきで、「テンプレートとシーン」を活用し、明確な「字幕/キャプション」を通じてアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト2
企業のL&Dチームを対象にした包括的な2分間のデモンストレーションビデオを開発し、HeyGenが多様な「企業トレーニングビデオ」のための「スケーラブルなビデオ作成」をどのようにサポートするかを強調してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業向けであるべきで、動的なシーンの切り替えを用いてさまざまなユースケースを紹介してください。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の柔軟性と「メディアライブラリ/ストックサポート」を通じた豊富なリソースを強調してください。
サンプルプロンプト3
グローバルなL&Dチーム向けに、HeyGenが多様な「トレーニングビデオ」を迅速に作成するための「AIビデオジェネレーター」としての効率性を紹介する45秒のプロモーションスポットを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで多文化的であるべきで、さまざまな設定での「AIアバター」をフィーチャーしてください。オーディオは、複数の言語でのプロフェッショナルな「ナレーション生成」を取り入れ、グローバルなリーチとカスタマイズの容易さを伝えてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

コスト削減トレーニングビデオメーカーの仕組み

AIを活用したビデオ作成で企業トレーニングビデオの制作を効率化し、コストを大幅に削減して効果的なeラーニングコンテンツを提供します。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツを作成し、「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して瞬時にビデオストーリーボードに変換します。これにより、高価な撮影や編集が不要になり、制作時間とコストを大幅に削減します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択してトレーニング資料をプレゼンテーションします。これにより、俳優の雇用、スタジオの予約、カメラクルーの管理といった費用と複雑さが排除され、プロフェッショナルなビデオが手軽に利用可能になります。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
ロゴ、色、フォントを含むブランディングコントロールを使用して、企業のガイドラインに完全に一致するようにトレーニングビデオに会社のビジュアル要素を統合し、ブランドの一貫性を簡単に促進します。
4
Step 4
エクスポートと配信
自動字幕/キャプションを使用して最終的なトレーニングビデオを生成し、すべての学習者に対するアクセシビリティを確保し、知識の保持を向上させます。さまざまなプラットフォームで高品質のコンテンツを簡単に共有し、最大の効果を発揮します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育のために複雑なトピックを簡素化

複雑なテーマを理解しやすい指導ビデオに変換し、どの分野でも複雑な情報を効果的に伝えるために必要な時間とリソースを削減します。

よくある質問

HeyGenはAIを使用してプロフェッショナルな企業トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをリアルなAIアバターを用いたプロフェッショナルな企業トレーニングビデオに変換する高度なAIビデオプラットフォームです。この効率的なプロセスにより、複雑なビデオ制作が不要になり、L&Dチームが高品質なeラーニングコンテンツを効率的に生成できるようになります。

HeyGenはトレーニングビデオのブランディング要素やビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオが企業のアイデンティティに合致するようにカスタムロゴやブランドカラーを含めることができます。また、さまざまなテンプレート、シーン、アスペクト比のリサイズオプションを利用して、プロフェッショナルでブランド化されたビデオコンテンツを作成できます。

HeyGenはトレーニングビデオのアクセシビリティとグローバルリーチを向上させるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは自動字幕とキャプションを提供し、トレーニングビデオを多様な学習者にとってより包括的なものにします。さらに、先進的なナレーション生成機能により多言語コンテンツをサポートし、グローバルなオーディエンス向けにスケーラブルなビデオ作成を可能にします。

HeyGenはどのようなAIアバターをトレーニングやeラーニングコンテンツに利用していますか？

HeyGenは非常にリアルなAIアバターを使用して、トレーニングやeラーニングコンテンツを動的にプレゼンテーションします。これらの高度なAIプレゼンターは、知識の保持とエンゲージメントを向上させ、複雑なトピックを理解しやすく記憶しやすくします。