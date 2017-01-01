コスト削減トレーニングビデオジェネレーター：トレーニングを迅速に作成
トレーニングコストを削減し、強力なテンプレートを使用して迅速で魅力的なコンテンツ作成でL&Dチームを支援し、eラーニングを拡大します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーと企業を対象に、トレーニング制作コストを大幅に削減することを目指した90秒のビデオを開発してください。このビデオは、情報提供と同時に魅力的なビジュアルスタイルを採用し、スプリットスクリーンを使用して従来の方法とHeyGenの効率的なプロセスを比較することができます。高品質のナレーション生成が、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用する利点を語り、費用のかかるスタジオセットアップなしで迅速に洗練されたトレーニング資料を作成できることを示します。
動的なコンプライアンス要件を持つ企業や大企業向けに、AIビデオジェネレーターが企業トレーニングモジュールの簡単な更新を可能にする方法を示す1分30秒のビデオを作成してください。ビジュアルの美学は効率的でアクセスしやすく、画面上のテキストと自動字幕/キャプションを使用して明確さとコンプライアンスを強調します。オーディオはプロフェッショナルで理解しやすく、AIアバターのメッセージが新しいポリシーを反映するようにどれだけ迅速に変更および再生成できるかを示します。
eラーニングコンテンツクリエイターとインストラクショナルデザイナーを対象に、魅力的なトレーニングビデオを作成する多様性に焦点を当てた2分間のビデオを制作してください。ビジュアルデザインは動的で視覚的に豊かで、包括的なメディアライブラリ/ストックサポートからの要素を取り入れてコンテンツを充実させます。オーディオは明るく励みになるもので、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなプラットフォームでのシームレスな展開を可能にし、教育コンテンツの最大のリーチと影響を保証する方法を詳述します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用して魅力的なトレーニングビデオを生成しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、スクリプトからテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターとAIナレーションを使用してトレーニングビデオを作成します。このAIビデオプラットフォームは、ユーザーが迅速かつ効率的に魅力的なAIプレゼンターを作成できるようにし、コスト削減トレーニングビデオジェネレーターとして機能します。
HeyGenはトレーニングコンテンツの更新とローカライズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、既存のトレーニングビデオの簡単な更新やAIダビングと1クリック翻訳によるシームレスなローカライズなどの強力な技術機能を提供します。これにより、コンテンツが最新であり、多言語ビデオプレーヤーを通じてアクセス可能になり、企業トレーニングのグローバルなリーチを向上させます。
HeyGenはL&Dチームが企業トレーニングビデオの制作を効率化するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは強力なAIビデオプラットフォームとして機能し、企業トレーニングビデオの制作に必要な時間と労力を大幅に削減します。L&Dチームは、シンプルなエディターと豊富なテンプレートを活用して迅速に作成し、ワークフローを最適化して制作コストを大幅に削減できます。
HeyGenはAI生成コンテンツのカスタムブランディングと視覚的一貫性をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがカスタムロゴやブランドカラーをAI生成トレーニングビデオに直接組み込むことができます。これにより、テンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、すべてのコンテンツで視覚的一貫性を確保し、従業員トレーニングにおいて重要です。