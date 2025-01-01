小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象にした45秒の情報動画を想像してください。HeyGenの「AIビデオメーカー」が「ビデオ制作コスト」の理解をどのように簡素化できるかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、「AIアバター」が複雑な概念をフレンドリーでプロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」で説明します。この動画は、ビデオプロジェクトの予算透明性を示す「コストブレイクダウンビデオメーカー」のデモとして機能します。

