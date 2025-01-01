30秒のダイナミックな商品紹介動画を作成し、美容インフルエンサーやトレンドに敏感な消費者向けに新しい鮮やかな化粧品ラインを紹介します。ビジュアルスタイルはスリークでモダン、かつ鮮やかで、アップビートでトレンディなバックグラウンドミュージックを使用し、製品の質感やシームレスなアプリケーションにクローズアップします。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を活用して、製品の主な利点や成分のハイライトを効果的に伝えましょう。

