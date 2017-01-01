本物志向のZ世代の美容愛好家をターゲットにした、30秒の活気あるUGCスタイルのビデオ広告を作成してください。ビジュアルスタイルは明るくフィルターなしで、製品の使用シーンや輝く肌のクローズアップを特徴とし、トレンドのアップビートな音楽と、スクリプトから生成された親しみやすく熱意あるナレーションを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、AI美容広告ジェネレーター用の本物のように感じられる魅力的な証言を迅速に制作してください。

