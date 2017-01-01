化粧品広告ビデオジェネレーター: 驚くほど美しい美容広告を迅速に作成
化粧品広告キャンペーンを加速させましょう。私たちのAI美容広告ジェネレーターは、包括的なテンプレートとシーンを使用して、高品質のビデオを制作する力をマーケターに提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
裕福なスキンケア消費者をターゲットにした、45秒のエレガントな化粧品広告ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはミニマリストで豪華にし、柔らかく幻想的な輝きで製品の美しいショットを強調し、落ち着いたアンビエント音楽と洗練されたナレーションを添えます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、カスタムメディアライブラリのアセットを補完し、真にオーダーメイドの感覚を持つ洗練された美学を確立してください。
プロのマーケターを対象にした、スケーラブルなコンテンツが必要な60秒のAI化粧品広告クリエイタービデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、AIアバターが製品の利点と主要成分をプロフェッショナルに紹介し、明確で権威あるナレーションと正確な字幕/キャプションで強化します。HeyGenのAIアバターを活用して、一貫したブランドメッセージを伝え、さまざまなプラットフォームでのアクセシビリティを自動キャプションで確保してください。
小規模な美容ビジネスがソーシャルメディアでの売上を向上させるのに最適な、15秒のダイナミックな化粧品広告ビデオジェネレータースポットを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くカラフルにし、迅速な製品変化とビフォー/アフターの一瞬を紹介し、エネルギッシュでアップビートな音楽と簡潔で説得力のあるナレーションを組み合わせます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、TikTok、Instagram Reels、YouTube Shorts用の事前構築されたビデオテンプレートから広告をシームレスに適応させ、リーチとエンゲージメントを最大化してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な化粧品広告ビデオの作成を加速させることができますか？
HeyGenは、スクリプトを高品質の化粧品広告ビデオに変換することでワークフローを効率化する高度なAIビデオ広告ジェネレーターです。多様なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、あなたの美容ブランドのために魅力的なコンテンツを迅速に制作し、制作時間とコストを大幅に削減します。
HeyGenはユニークなAI美容広告をデザインするためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターや多様なメディアライブラリを含む強力なクリエイティブツールを提供し、ユニークなAI美容広告を生成するのに最適です。マーケターは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、ナレーション生成、ブランディングコントロールなどの機能を活用して、すべての広告が製品ショットやブランドの美学に完全に一致するようにします。
HeyGenで作成したAIビデオ広告をTikTokなどの異なるソーシャルメディアプラットフォームに最適化できますか？
はい、HeyGenは、TikTokを含むさまざまなソーシャルメディアプラットフォームにAIビデオ広告を簡単に最適化することができます。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、特定のプラットフォームの要件に合わせてコンテンツを調整し、化粧品マーケティングキャンペーンの最大のエンゲージメントとリーチを確保します。
HeyGenは化粧品のための本物のUGCスタイルのビデオ広告の制作をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、柔軟なツールを提供してあなたのクリエイティブなビジョンを実現することで、本物のUGCスタイルのビデオ広告の制作を可能にします。カスタムスクリプトを統合し、AIアバターを活用して、共感できる証言や製品デモンストレーションをシミュレートし、ターゲットオーディエンスに響く魅力的なストーリーを作成するのを助けます。