修正システムビデオメーカー：完璧なビデオを簡単に
高度なAIアバターを備えたAI搭載ビデオエディターが、魅力的なソーシャルメディアビデオのための素晴らしいビジュアルと正確な修正を保証します。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに90秒の指導動画を開発し、修正システムビデオメーカーの実用的な応用を示します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、アプローチしやすいもので、生の映像を洗練された教育作品に変えるステップバイステップのプロセスを紹介します。音声は温かく励みになるもので、「自動字幕生成」がアクセシビリティを確保し、「ボイスオーバー生成」の統合が明確なナレーションを提供する方法を強調します。これらの「AI編集機能」がどのように生産を効率化するかを強調します。
デジタルマーケターやソーシャルメディアマネージャーを対象にした45秒のダイナミックなショーケースビデオを制作し、HeyGenが既存のビデオコンテンツをどのように洗練できるかを示します。高速でモダンなビジュアルスタイルを採用し、ビフォーアフターの比較を使用して、安定化や色のための「AI搭載の修正」を鮮やかに表示します。音声はエネルギッシュでインパクトがあり、プロフェッショナルな声のナレーションが「テンプレートとシーン」がどのように視覚的な魅力を高め、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がどのようにさまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させるかを簡単に説明します。
企業コミュニケーションチーム向けに30秒の簡潔なプロモーションビデオを設計し、内部発表のための「AI搭載ビデオエディター」の効率性に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはクリーンで企業的かつ効率的であり、さまざまなシナリオで一貫したブランドメッセージを届ける多様な「AIアバター」を特徴としています。音声は明るくプロフェッショナルで、一貫したメッセージングの価値と、HeyGen内で簡単に作成できる「字幕/キャプション」のグローバルリーチの力を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAI搭載ビデオエディターとしてコンテンツを強化しますか？
HeyGenは高度なAI編集機能を活用し、ワークフローを効率化する包括的なAI搭載ビデオエディターとして機能します。視線や安定化などの側面に対するAI搭載の修正を組み込み、洗練された最終製品を保証します。
HeyGenのAIアバターは生成されたビデオで自然な視線を維持できますか？
はい、HeyGenの洗練されたAIアバターは視線補正技術を備えており、トーキングヘッドビデオで自然で魅力的な配信を保証します。この機能は、観客とのリアルなつながりを強化します。
HeyGenはビデオの最適化とエクスポートのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、アクセシビリティのための自動字幕生成や統合されたビデオトリマーを含む、ビデオを最適化するための強力な技術的機能を提供します。また、アスペクト比のリサイズとエクスポート、さらにはプロフェッショナルグレードの出力のための4Kエクスポートも利用できます。
HeyGenはビデオ制作のためにどのような修正システム機能を提供しますか？
HeyGenは高度な修正システムビデオメーカーとして機能し、映像を洗練するためのAI搭載の修正スイートを提供します。これには、揺れたビデオを滑らかにするための安定化や、最適な視覚的魅力のための高度な色補正が含まれ、高品質な結果を保証します。