矯正手順ビデオメーカー：トレーニングを簡素化
ポリシーの更新をテキストからビデオに変換し、コンプライアンスと説明責任を確保しながら、魅力的な指導ビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の矯正施設スタッフ向けに設計された90秒の指導ビデオを作成し、受刑者輸送の最新の適切な手順を詳述します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して情報を簡潔に提示し、正確で情報豊かなビジュアルスタイルと画面上の字幕/キャプションを伴い、プロトコルの一貫した適用を確保します。
矯正施設の管理およびコンプライアンスチームを対象とした包括的な2分間のビデオを開発し、説明責任とインシデント報告に関する新しいポリシーの更新を示します。ビデオは権威あるがアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像とグラフィックスを組み込み、テンプレートとシーンを洗練して変更点を効果的に強調します。
トレーニング部門を対象とした45秒の簡潔な指導ビデオを制作し、モバイル視聴用にeラーニングプログラムを迅速に適応させる方法を示します。このダイナミックなビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、さまざまなデバイスで品質を損なうことなくシームレスなコンテンツ配信を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは矯正施設向けのトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、ユーザーが「AIアバター」を使用して「スクリプトからのテキストをビデオに変換」することで、プロフェッショナルな「トレーニングビデオ」を迅速に制作できるようにします。これにより、さまざまな「矯正手順ビデオメーカー」のニーズに対応する「HD品質のビデオ」コンテンツが提供され、複雑な指導要件が簡素化されます。
HeyGenはビデオコンテンツのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、組織のロゴやカラースキームをシームレスに統合するための強力な「ブランディングコントロール」を提供します。また、広範な「メディアライブラリ」とカスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」を活用して、ユニークで高インパクトな指導ビデオを作成できます。
HeyGenは、ナレーションやキャプションを含むアクセシブルなビデオコンテンツの生成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenの強力な「ナレーション生成」と自動「字幕」機能により、ビデオが普遍的にアクセス可能になります。この「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能により、多様なオーディエンスや学習スタイルに合わせてコンテンツを迅速に適応させることができます。
HeyGenはビデオ資産とユーザーアクセスの安全な管理をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ビデオコンテンツのための高度な「ウェブベースの管理」ツールを提供し、「検索可能なデータベース」内での整理された保存と簡単な取得を可能にします。その強力な「ユーザー権限管理」機能により、許可された担当者のみが機密性の高い矯正トレーニングビデオにアクセスし、変更できるようにし、説明責任を維持します。