企業ビデオメーカー: プロフェッショナルなビデオを簡単に作成
AIアバターを使用して高品質のプロフェッショナルビデオを簡単に制作し、ブランドの存在感を高め、効果的にオーディエンスを引き付けましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
将来の従業員やパートナーを対象に、貴社の活気ある文化と使命を紹介する60秒の企業ビデオを開発してください。美的感覚はインスピレーションを与え、かつ本物であるべきで、メディアライブラリ/ストックサポートからの多様なビジュアルを取り入れ、広いアクセス性のために高揚感のある音楽と字幕/キャプションを補完します。この「企業ビデオ」は、プロフェッショナルでありながら親しみやすい方法でブランドの価値を伝える説得力のある「ビデオマーケティング」として機能します。
社内の従業員や新しいユーザー向けに、ステップバイステップのビジネスプロセスを説明する30秒の簡潔なトレーニングビデオを作成してください。ビデオは指導的でわかりやすく、明確なオンスクリーンテキストアニメーションとプロフェッショナルなボイスオーバーを特徴とし、HeyGenの柔軟なテンプレートとシーンを使用して、スクリプトからのテキストをビデオに変換するアプローチで構築されます。この迅速な「トレーニングビデオ」は、複雑な情報を簡素化し、ユーザーを効率的に支援します。
一般の人々やフォロワーを対象に、ソーシャルメディアプラットフォーム向けのダイナミックな15秒のアップデートを作成してください。ビジュアルスタイルは、太字のテキストアニメーションと魅力的なバックグラウンドミュージックで視覚的に印象的であり、短い形式のコンテンツに最適化されています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームに適合させ、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、即座に注目を集める「高品質ビデオ」を作成してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな企業ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターと高度なAI機能を使用して、企業がプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できるようにします。当社のプラットフォームは、複雑な編集スキルを必要とせずに高品質のビデオ出力を保証し、企業ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenは私のビデオマーケティングコンテンツを強化するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、ビデオマーケティングを向上させるための包括的なクリエイティブツールを提供しています。ユーザーは、さまざまなビデオテンプレートを活用し、ダイナミックなテキストアニメーションを組み込み、プロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを追加することができ、プロフェッショナルなビデオを際立たせることができます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの多様なビデオコンテンツを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、すべての主要なソーシャルメディアプラットフォームに対応した多様なビデオマーケティング戦略をサポートするように設計されています。アスペクト比のリサイズ機能や高品質ビデオに焦点を当てた機能を活用することで、プロフェッショナルなビデオを効率的にどのチャンネルにも適応させることができます。
HeyGenは効果的な製品デモやトレーニングビデオの制作に適していますか？
はい、HeyGenは、インパクトのある製品デモや魅力的なトレーニングビデオを作成するための理想的なビジネスビデオメーカーです。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換し、時間とリソースを大幅に節約できます。