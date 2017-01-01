新しい製品機能を紹介するために、潜在的なクライアントやステークホルダーを対象とした45秒のプロフェッショナルなビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはクリーンでモダン、かつ魅力的で、アップビートなバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションを特徴としています。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して「製品デモ」を効果的に提示し、貴社を「企業ビデオメーカー」としてリードする高品質で洗練された外観を確保してください。

