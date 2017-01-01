企業ビデオメーカー: プロフェッショナルなビデオを簡単に作成

AIアバターを使用して高品質のプロフェッショナルビデオを簡単に制作し、ブランドの存在感を高め、効果的にオーディエンスを引き付けましょう。

新しい製品機能を紹介するために、潜在的なクライアントやステークホルダーを対象とした45秒のプロフェッショナルなビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはクリーンでモダン、かつ魅力的で、アップビートなバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションを特徴としています。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して「製品デモ」を効果的に提示し、貴社を「企業ビデオメーカー」としてリードする高品質で洗練された外観を確保してください。

サンプルプロンプト1
将来の従業員やパートナーを対象に、貴社の活気ある文化と使命を紹介する60秒の企業ビデオを開発してください。美的感覚はインスピレーションを与え、かつ本物であるべきで、メディアライブラリ/ストックサポートからの多様なビジュアルを取り入れ、広いアクセス性のために高揚感のある音楽と字幕/キャプションを補完します。この「企業ビデオ」は、プロフェッショナルでありながら親しみやすい方法でブランドの価値を伝える説得力のある「ビデオマーケティング」として機能します。
サンプルプロンプト2
社内の従業員や新しいユーザー向けに、ステップバイステップのビジネスプロセスを説明する30秒の簡潔なトレーニングビデオを作成してください。ビデオは指導的でわかりやすく、明確なオンスクリーンテキストアニメーションとプロフェッショナルなボイスオーバーを特徴とし、HeyGenの柔軟なテンプレートとシーンを使用して、スクリプトからのテキストをビデオに変換するアプローチで構築されます。この迅速な「トレーニングビデオ」は、複雑な情報を簡素化し、ユーザーを効率的に支援します。
サンプルプロンプト3
一般の人々やフォロワーを対象に、ソーシャルメディアプラットフォーム向けのダイナミックな15秒のアップデートを作成してください。ビジュアルスタイルは、太字のテキストアニメーションと魅力的なバックグラウンドミュージックで視覚的に印象的であり、短い形式のコンテンツに最適化されています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームに適合させ、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、即座に注目を集める「高品質ビデオ」を作成してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業ビデオメーカーの仕組み

直感的なプラットフォームで企業ビデオ制作を効率化しましょう。プロフェッショナルな製品デモから魅力的なトレーニングコンテンツまで、ビジネスビデオを簡単に作成できます。

1
Step 1
プロフェッショナルなテンプレートを選択
HeyGenの多様なテンプレートとシーンのライブラリから選択してプロジェクトを開始し、企業ビデオの構造化されたプロフェッショナルな出発点を提供します。
2
Step 2
スクリプトとメディアを追加
コンテンツをプラットフォームに直接貼り付け、スクリプトからのテキストをビデオに変換する強力な機能を活用して、AI駆動のビジュアルと音声を生成します。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用
正確なブランディングコントロールでプロフェッショナルなビデオをカスタマイズし、会社のロゴ、特定の色、フォントを統合して一貫性のあるインパクトのあるプレゼンテーションを実現します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配信
作成を完了し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、ソーシャルメディアプラットフォームやその他の配信チャネルでシームレスに共有できる高品質のビデオファイルを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功を強調

AIビデオを使用して説得力のある顧客の声や成功事例を制作し、ビジネスの信頼性と信用を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな企業ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターと高度なAI機能を使用して、企業がプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できるようにします。当社のプラットフォームは、複雑な編集スキルを必要とせずに高品質のビデオ出力を保証し、企業ビデオ制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenは私のビデオマーケティングコンテンツを強化するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、ビデオマーケティングを向上させるための包括的なクリエイティブツールを提供しています。ユーザーは、さまざまなビデオテンプレートを活用し、ダイナミックなテキストアニメーションを組み込み、プロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを追加することができ、プロフェッショナルなビデオを際立たせることができます。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの多様なビデオコンテンツを制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、すべての主要なソーシャルメディアプラットフォームに対応した多様なビデオマーケティング戦略をサポートするように設計されています。アスペクト比のリサイズ機能や高品質ビデオに焦点を当てた機能を活用することで、プロフェッショナルなビデオを効率的にどのチャンネルにも適応させることができます。

HeyGenは効果的な製品デモやトレーニングビデオの制作に適していますか？

はい、HeyGenは、インパクトのある製品デモや魅力的なトレーニングビデオを作成するための理想的なビジネスビデオメーカーです。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換し、時間とリソースを大幅に節約できます。