新しい製品機能を潜在顧客に発表するための魅力的な30秒のマーケティングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、ダイナミックなテキストアニメーションとアップビートでプロフェッショナルなサウンドトラックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能を活用して、準備したコピーから迅速に初稿を作成し、企業ビデオのメッセージを洗練されたものにしてください。

