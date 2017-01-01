企業ビデオジェネレーター: プロフェッショナルなビデオを迅速に作成

AIアバターを活用して視覚的に魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成し、オーディエンスを引き付けてブランドを構築します。

新しい製品機能を潜在顧客に発表するための魅力的な30秒のマーケティングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、ダイナミックなテキストアニメーションとアップビートでプロフェッショナルなサウンドトラックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能を活用して、準備したコピーから迅速に初稿を作成し、企業ビデオのメッセージを洗練されたものにしてください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全従業員向けに新しい会社方針を説明する45秒の簡潔な内部コミュニケーション更新ビデオを開発してください。プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを目指し、企業のブランディング要素と明確で親しみやすいナレーションを組み込みます。HeyGenのAIアバターを活用して情報を一貫して魅力的に提示し、内部メッセージを効果的で理解しやすいものにします。
サンプルプロンプト2
新しいソフトウェアソリューションの利点を詳述する、B2B見込み客を対象とした60秒の説明ビデオシーケンスを作成してください。ビジュアルの美学はクリーンでイラスト的であり、アニメーション化されたグラフィックと関連するストック映像を組み合わせて複雑な概念を明確にし、知識豊富なナレーションを添えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、説明を強化する高品質のビジュアルを見つけてください。
サンプルプロンプト3
今後のブランドイベントについてフォロワーを引き付けるための活気ある20秒のソーシャルメディアスニペットをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、大胆なテキストオーバーレイとトレンディなバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して最大限のアクセシビリティを確保し、ブランドの発表をさまざまなプラットフォームで広く消費可能にします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業ビデオジェネレーターの使い方

AI駆動のツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、マーケティング、内部コミュニケーション、トレーニングのためのプロフェッショナルな企業ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ビデオスクリプトを作成または貼り付けてください。プロフェッショナルなテンプレートを活用して、企業ビデオ制作を簡単に始めましょう。
2
Step 2
ブランディングとビジュアルを適用
直感的なブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴと色を適用し、すべてのコンテンツにプロフェッショナルで一貫した外観を確保します。
3
Step 3
ナレーションとメディアを追加
自然な音声のAIナレーションを追加するか、自分の音声をアップロードしてビデオをさらに洗練させます。豊富なメディアライブラリにアクセスして、ストック映像や魅力的なビジュアルをプロジェクトに追加してください。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
企業ビデオが完璧になったら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。高品質のコンテンツをソーシャルメディア、内部コミュニケーション、またはプレゼンテーションで共有してください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツを制作

.

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを生成し、トラフィックを増やし、ブランドのソーシャルシェアを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオエディターとして機能し、企業が高品質の企業ビデオを迅速に生成できるようにします。スクリプトからのテキスト動画生成やAIアバターなどの強力なAI機能を備えており、複雑なビデオ制作を誰にでもアクセス可能にします。

HeyGenはプロフェッショナルなビジネスビデオのためにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？

HeyGenは、数千のカスタムビデオテンプレート、豊富なメディアライブラリとストック映像、ダイナミックなテキストアニメーションやバックグラウンドミュージックのオプションを含む豊富なクリエイティブ機能を提供します。これらのツールにより、ユーザーはさまざまなマーケティング資料のために視覚的に魅力的でプロフェッショナルなアニメーションビデオを制作できます。

HeyGenは企業のためにブランド化されたマーケティング資料を生成できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールをサポートしており、企業がロゴ、特定の色、カスタムフォントを企業ビデオに統合できるようにします。これにより、ソーシャルメディアプロモーションから投資家向けプレゼンテーションまで、すべてのマーケティング資料が一貫してブランドアイデンティティを反映することができます。

企業はHeyGenをどのようにして内部コミュニケーションやトレーニングビデオに活用できますか？

HeyGenは、魅力的な内部コミュニケーション、オンボーディングビデオ、トレーニングビデオを効率的に作成するのに最適です。音声生成と字幕機能により明確なメッセージングが可能になり、シームレスなコラボレーション機能により、チームが重要な全社的な発表やレポートの要約に共同で取り組むことができます。