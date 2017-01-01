企業価値観ビデオメーカー：あなたの文化を紹介
本物のブランドストーリーを伝え、従業員とつながりましょう。スクリプトからのテキスト-to-ビデオで魅力的な企業ビデオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
洗練された60秒の企業ビデオメーカーは、潜在的なクライアントや外部の利害関係者にブランドの独自の価値を伝えるのに理想的です。洗練されたプロフェッショナルなグラフィックと落ち着いた権威あるナレーションを使用して、私たちの使命を明確に伝えるべきです。HeyGenの高度なAIアバターを活用して、ブランドストーリーテリングの取り組みに現代的で魅力的なタッチを加え、重要なメッセージを伝えます。
既存のチームメンバー向けに、最近の成果を祝う30秒のAI企業価値観ビデオメーカーを制作し、会社の価値観に沿った成果を祝います。この社内コミュニケーション作品は、親しみやすく率直なビジュアルスタイルと、フレンドリーで会話調のオーディオトーンを採用するべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、シンプルなスクリプトをチームへの魅力的なアップデートに簡単に変換し、社内コミュニケーションで共有された原則を強化します。
将来の求職者に向けて、なぜ私たちの会社の価値観が理想的な職場を作り出すのかを強調する45秒の企業ビデオをデザインします。このマーケティングビデオの取り組みは、ダイナミックでインスパイアリングなビジュアルと楽観的でアップビートな音楽スコアを特徴とし、優秀な人材を引き付けます。HeyGenのカスタムブランディング機能を使用してブランドアイデンティティをシームレスに統合し、潜在的な採用者に強く記憶に残る印象を与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な企業価値観ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは企業が魅力的な企業価値観ビデオを制作し、ブランドストーリーテリングを強化するのを支援します。HeyGenを使用すると、AIアバターを使用してテキストを簡単にビデオに変換し、カスタムブランディングを統合して会社のアイデンティティを反映させることができます。これにより、HeyGenは優れたAI企業価値観ビデオメーカーとなります。
HeyGenが企業向けの効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAI機能を活用して、プロフェッショナルな企業ビデオの作成を簡素化します。ユーザーはさまざまなビデオテンプレートから選択し、リアルなナレーションを生成し、字幕を簡単に追加することができ、企業ビデオメーカーのプロセス全体を効率化します。
HeyGenは企業ビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力なカスタムブランディング機能を提供しており、企業のロゴや特定の色をすべての企業ビデオに組み込むことができます。これにより、マーケティングビデオや社内コミュニケーション全体でブランドの一貫性が確保され、ブランドストーリーテリングが強化されます。
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能をどのように活用していますか？
HeyGenは高度なAI機能を使用して、ユーザーがスクリプトを入力するだけでダイナミックなビデオを作成できるようにします。プラットフォームはAIアバターによってスクリプトを話し言葉に変換します。このテキスト-to-ビデオ機能と直感的なビデオエディターツールを組み合わせることで、企業が企業ビデオ制作に取り組む方法を革新します。