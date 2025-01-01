企業価値ビデオジェネレーターで魅力的な文化ビデオを作成
新入社員のオンボーディングのための魅力的なビデオを生成し、AIアバターで企業文化を強化します。
潜在的な求職者やクライアントを対象にした60秒のリクルートメントビデオを開発し、私たちの強力な企業価値とユニークな職場環境を紹介します。ビジュアルアプローチは現代的でエネルギッシュなもので、チームの活動中の魅力的なビデオとアップビートなバックグラウンドミュージックを組み込みます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、私たちの重要なメッセージを効率的に魅力的な物語に変え、包括的で革新的な環境へのコミットメントを強調します。
現在の従業員向けに30秒の説明ビデオを制作し、特定の企業価値へのコミットメントを簡単にリフレッシュします。ビジュアルの美学はクリーンで簡潔であり、複雑なアイデアを明確に伝えるために豊かなグラフィックスとシンプルなアニメーションを活用し、フレンドリーで権威あるナレーションをバックにします。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、プロフェッショナルで一貫したトーンでビデオをナレーションし、情報を簡単に消化し記憶に残るものにします。
特定の部門向けに20秒の内部コミュニケーションビデオを生成し、彼らの貢献を認め、彼らの仕事がどのように私たちのコアバリューを体現しているかを強調します。ビジュアルとオーディオのスタイルはポジティブで高揚感のあるもので、チームに直接共鳴するパーソナライズされたメッセージを作成します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、異なるチーム向けにビデオを迅速にパーソナライズし再利用し、特定の成果を強調しながら一貫したブランドアイデンティティを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な企業価値ビデオを簡単に作成できるのですか？
HeyGenは、幅広い事前作成されたテンプレートと直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、プロフェッショナルで魅力的な企業価値ビデオを簡単に制作できるようにします。これらのテンプレートを迅速にカスタマイズして、独自の企業文化を反映させることができます。
HeyGenのAIアバターを使用して企業文化ビデオにブランドアイデンティティを統合できますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバター、スクリプト、ビジュアル要素をカスタマイズすることで、ブランドアイデンティティをシームレスに統合することができます。これにより、企業文化ビデオがメッセージとブランドガイドラインに真に共鳴することを保証します。
HeyGenは企業ビデオ制作における本格的なストーリーテリングのためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なスクリプトと高度なAIボイスジェネレーターを提供し、本格的なストーリーテリングを促進します。私たちのプラットフォームは、ポジティブでインスピレーションを与えるトーンで企業価値を伝えることを保証し、影響力のあるコンテンツを作成します。
HeyGenのAIビデオメーカーでどのような種類の企業ビデオを作成できますか？
企業価値にとどまらず、HeyGenのAIビデオメーカーは、リクルートメントビデオ、従業員のオンボーディング、説明ビデオなど、さまざまな企業ビデオニーズに対応しています。私たちのプラットフォームを活用して、すべてのビジネスコミュニケーションのためのプロフェッショナルなビデオコンテンツを作成してください。