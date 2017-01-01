シームレスなビジネスコミュニケーションのための企業更新ビデオメーカー
強力なAIアバターを使用して、会社の更新を魅力的な企業ビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社スタッフ向けに、新しいプロジェクトイニシアチブを発表する90秒の会社更新ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュにし、ダイナミックなトランジションとモチベーショナルなナレーションを組み込みます。このビデオは、テンプレートとシーンを効果的に使用して、迅速に洗練されたプレゼンテーションを組み立て、定期的なコミュニケーションのための企業更新ビデオメーカーの効率性を示します。
技術パートナー向けに、最新の製品統合の強力な機能を紹介する1分間のビデオを開発してください。このビデオは、スリークでモダンなビジュアル美学を持ち、詳細な画面録画と正確な音声ナレーションを含める必要があります。技術仕様のためにクリスタルクリアな忠実度を確保するためにHDエクスポートを優先し、AI駆動のツールが全体の生産品質をどのように向上させるかを示します。
四半期ごとの財務概要を伝えるために、役員会向けの簡潔な45秒のビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルでデータ駆動型であり、画面上のグラフィックスと権威あるトーンを利用します。スクリプトからのテキストをビデオに活用して複雑なデータを正確に提示し、アスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートをサポートする応答性の高い企業更新ビデオメーカーの理想的なアプリケーションにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようなビデオエクスポートオプションを提供していますか？
HeyGenはHDエクスポートをサポートしており、ユーザーがプロフェッショナルな企業ビデオを作成できるようにします。AI駆動のツールが編集プロセスを簡素化し、ビジネスビデオメーカーのニーズを優れた視覚的明瞭さで満たします。
HeyGenはビデオのキャプションを自動生成できますか？
はい、HeyGenはビデオの自動キャプション機能を備えており、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。このAI駆動のツールは、正確な字幕を追加するプロセスを簡素化し、トレーニングビデオや会社の更新に最適です。
HeyGenにはどのようなブランディングオプションがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴや色を使用してブランドキットを統合できます。テンプレートを活用して、すべての企業更新ビデオで一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenはどのようにAIをビデオ作成に活用していますか？
HeyGenは高度なAI駆動のツールを活用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、AIアバターとリアルなナレーションを提供します。このAIビデオジェネレーターはプロフェッショナルなコンテンツの制作を効率化し、オンラインビデオメーカーとして効果的です。