新入社員向けに、複雑なソフトウェア機能を説明する2分間の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、フレンドリーなAIアバターがユーザーをステップバイステップで案内する形式にします。明瞭で簡潔な音声を伴い、字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、スクリプトからのテキストをビデオに活用して正確なコンテンツ配信を行う効果的なトレーニングビデオにしてください。

