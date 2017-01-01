究極の企業更新ビデオジェネレーター
スクリプトを洗練された企業更新に変換し、テキストからビデオへの変換でビデオ作成プロセスを効率化します。
エグゼクティブステークホルダーと技術リーダーを対象にした2分間の簡潔な企業更新ビデオを開発し、四半期ごとのインフラストラクチャのパフォーマンスと今後のロードマップを詳述します。ビジュアルの美学は洗練され、データ駆動型であり、プロフェッショナルなチャートとグラフィックスを使用し、自信に満ちた権威あるナレーションを採用します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を維持し、自動生成された字幕/キャプションで広範なアクセシビリティを確保します。
新しい技術採用者向けに、内部のコードレビューのプロセスを効果的に紹介する60秒の指導ビデオを設計します。このビデオは、クリーンで情報豊かなビジュアルデザインを必要とし、コーディング環境の関連するストック映像と画面上の簡略化されたデモンストレーションを組み込みます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートをフル活用して豊かなビジュアルを提供し、強力なナレーション生成機能を使用して明確で正確な音声ナレーションを行います。
全従業員および潜在的な外部パートナー向けに、重要な技術プロジェクトのマイルストーン、例えばシステムのアップグレードや製品の発売を祝う45秒の発表ビデオを作成します。ビデオは、活気に満ちたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、ダイナミックなトランジションと祝賀的なバックグラウンドミュージックを備えています。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用してブランドの一貫性を迅速に確立し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用して企業更新ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーであり、スクリプトからテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルな企業更新ビデオを簡単に生成します。AIアバターと洗練されたナレーション生成機能により、複雑な制作プロセスをシンプルかつ迅速にします。
HeyGenでのビデオ作成におけるブランディングコントロールはどのようなものがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素でビデオをカスタマイズできます。これにより、すべてのマーケティングビデオと内部コミュニケーションがブランドアイデンティティと完全に一致します。
HeyGenはAIを活用したビデオに自動的に字幕を生成できますか？
はい、HeyGenは自動字幕生成機能を備えており、すべてのAIを活用したビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。これらの字幕はシームレスに統合され、最終的なエクスポートオプションに含めることができます。
HeyGenはビデオで内部コミュニケーションをどのように強化できますか？
HeyGenは効率的な企業更新ビデオジェネレーターとして機能し、内部コミュニケーションのための魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、メッセージを明確かつ一貫してチームに伝えるのに役立ちます。