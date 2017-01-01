企業チュートリアルビルダー: トレーニングを効率化
包括的でインタラクティブなチュートリアルを瞬時に作成。AIアバターを使用してガイド作成を簡素化し、従業員のトレーニング効率を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソフトウェア開発者やプロダクトマネージャー向けにカスタマイズされた90秒のビデオで、詳細な製品チュートリアルの作成のシンプルさを解き明かします。クリーンでモダンなビジュアルスタイルと魅力的なバックグラウンドミュージックを備えたこのプロンプトは、注釈付きスクリーンショットからステップバイステップのチュートリアルをシームレスに生成する方法を示し、HeyGenの字幕/キャプションを利用して、すべての詳細が完璧に伝えられることを保証します。
小規模ビジネスオーナーや人事部門を対象とした、アクセスしやすい1分間のビデオで内部ドキュメントプロセスを合理化します。この親しみやすく明るいビジュアルは、明確で簡潔なナレーション生成を伴い、HeyGenのテンプレートとシーンがどのようにして重要なトレーニング資料の迅速な作成を可能にし、オンボーディングやコンプライアンスの取り組みで時間効率を大幅に向上させるかを強調します。
ITサポートチームやエンタープライズソリューションインテグレーターを対象とした包括的な2分間のビデオで、AIを活用したチュートリアルビルダーの高度な機能を探ります。この詳細で説明的なプレゼンテーションは、権威ある声とHeyGenのAIアバターを特徴とし、スクリーンショットシーケンスを簡単にキャプチャし、それらを豊かでインタラクティブなトレーニング資料に変換し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて多様なプラットフォームに対応する準備が整った状態にする方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにチュートリアル生成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとリアルなナレーションを備えた魅力的なビデオに変換することで、チュートリアル生成プロセスを大幅に自動化します。このAIを活用したチュートリアルビルダーの機能により、高品質な指導コンテンツを迅速に作成し、企業のドキュメントプロセス全体を効率化します。
HeyGenは包括的なチュートリアルビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenはあらゆる製品チュートリアルや企業チュートリアルビルダーのニーズに対応する包括的なチュートリアルビデオの作成を支援するよう設計されています。ユーザーはカスタムシーン、豊富なメディアライブラリ、自動生成された字幕を活用して、明確なステップバイステップのチュートリアルガイドを作成できます。
HeyGenはインタラクティブなチュートリアルガイドの作成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、インタラクティブなチュートリアルビルダーに最適な動的なビデオコンテンツを制作することで、魅力的なチュートリアル作成を支援します。HeyGenの高品質なビデオエクスポート、カスタマイズ可能なシーン、アスペクト比のリサイズにより、インタラクティブなチュートリアルガイドが明確でプロフェッショナルであり、あらゆる学習プラットフォームでの展開に対応します。
HeyGenを使用して製品チュートリアルでブランドの一貫性をどのように確保できますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業がすべての製品チュートリアルやトレーニング資料で一貫したビジュアルアイデンティティを維持できるようにします。ロゴ、ブランドカラー、会社のフォントを簡単に組み込むことができ、HeyGenはプロフェッショナルな出力のための強力な企業チュートリアルビルダーおよびガイド作成ソフトウェアとなります。