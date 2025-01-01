企業変革ビデオメーカー: AIでビジネスを強化

簡単に素晴らしいオンブランドの企業ビデオを作成しましょう。高度なAIアバターを活用して、時間を節約し、複雑なアイデアを簡単に伝えます。

178/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なクライアントや投資家を対象にした45秒のインパクトのある説明ビデオを作成し、新製品やサービスの詳細を説明してください。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミックであり、情報豊かで説得力のある音声トラックで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細なスクリプトを迅速に洗練されたナラティブに変換し、マーケティングコンテンツに最適です。
サンプルプロンプト2
新入社員や既存のスタッフ向けに、特定の会社方針やソフトウェアの更新を説明する30秒の魅力的なトレーニングビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは親しみやすく指導的であり、一貫性のある励ましの音声トーンを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確で魅力的なナレーションを作成し、社内コミュニケーションを強化します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやブランドマネージャーを対象にした75秒の洗練されたオンブランドビデオを制作し、デジタルメディアにおけるブランドガイドラインの多様性を示します。ビジュアルの美学は非常にカスタマイズ可能で、一貫したブランドアイデンティティを維持し、活気に満ちた自信に満ちた音声スタイルと組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的に一貫したストーリーを迅速に構築し、効果的なオンブランドビデオの作成を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業変革ビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオプラットフォームを使用して、重要な企業の変化を伝え、視聴者を引き付けるプロフェッショナルでオンブランドのビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
変革メッセージをアウトライン化することから始めます。直感的なエディターを使用してスクリプトを貼り付けるか入力し、テキスト-to-ビデオ機能を活用して、簡単なビデオ作成のためのコンテンツの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
メッセージを表現するために多様なAIアバターから選択します。外見をカスタマイズし、ブランドの色やロゴを統合して、オンブランドのプレゼンテーションを作成し、AIアバターを本当に自分のものにします。
3
Step 3
ダイナミックなボイスオーバーを生成
スクリプトを自然な音声に変換するAI駆動のボイスオーバー生成を使用します。さまざまな声と言語から選択して、企業変革メッセージの正確なトーンに合わせ、インパクトのあるボイスオーバーを追加します。
4
Step 4
ビジョンをエクスポートして共有
バックグラウンドミュージックやストックメディアを追加してビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、高品質の企業変革ビデオを提供し、効果的な社内コミュニケーションや広範なマーケティングコンテンツに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

変革された顧客体験を強調

.

AIビデオを通じて、企業の変化によるポジティブな成果を示す魅力的な顧客成功ストーリーを共有します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業のビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、企業が企業変革、マーケティング、または社内コミュニケーションのためのプロフェッショナルなビデオを前例のない簡単さで作成できるようにします。その使いやすいインターフェースとAI機能により、従来のビデオ制作と比較して大幅な時間とコストを節約できます。

HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用してブランドアイデンティティを維持できますか？

はい、HeyGenのAIビデオプラットフォームはブランドアイデンティティの維持を完全にサポートします。ブランドテンプレートを利用し、ロゴや色を組み込むことで、すべてのビデオが完璧にオンブランドであることを保証できます。

HeyGenのAIアバターを使用してどのようなコンテンツを作成できますか？

HeyGenの高度なAIアバターを使用すると、ダイナミックな説明ビデオ、効果的なトレーニングビデオ、魅力的なマーケティングコンテンツなど、幅広い魅力的なコンテンツを制作できます。これらのAIアバターはリアルなボイスオーバーと組み合わせて、メッセージを生き生きとさせ、アニメーションビデオを非常にプロフェッショナルにします。

HeyGenはビデオ編集の経験がないユーザーにも適していますか？

もちろんです。HeyGenは非常に使いやすいAIビデオメーカーとして設計されており、ビデオ編集の専門知識に関係なく誰にでも最適です。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとすぐに使えるテンプレートにより、簡単なビデオ作成が誰にでも可能です。