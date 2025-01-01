企業トレーニングビデオテンプレート：迅速に魅力的なコンテンツを作成
HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、ビデオ制作プロセスを簡素化し、効果的な学習を提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チーム向けに45秒のセールストレーニングモジュールをデザインし、新しい製品ラインを魅力的なビジュアルとダイナミックなトランジションで紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を確立し、メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストックメディアを組み込んで製品の特徴を効果的に紹介し、熱意あふれる明瞭なナレーションで提供します。この企業トレーニングビデオテンプレートはチームの自信を高めます。
従業員向けに新しいソフトウェア機能を説明する30秒のマイクロラーニングビデオを開発し、迅速で実用的な「ハウツー」ガイドに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的なもので、アニメーションテキストオーバーレイと目立つ字幕/キャプションを使用して理解を助けます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、詳細な指示を迅速に画面上の説明に変換し、最大限の情報保持を確保します。
全従業員向けに更新された会社方針を扱う90秒の重要な従業員トレーニングビデオを作成します。このビデオはプロフェッショナルなトーンで、シンプルなビジュアルスタイルを持ち、方針の変更を説明するために画面録画や簡単なアニメーションを統合することができます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して一貫したナレーションを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームで完璧に見えるようにし、影響力のあるトレーニングビデオにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオツールとカスタマイズ可能なトレーニングビデオテンプレートの豊富なライブラリを活用することで、企業トレーニングビデオの制作を革新します。テキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換でき、AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えており、すべての従業員トレーニングニーズに対して制作時間と労力を大幅に削減します。これにより、効率的に高品質な学習リソースを開発することができます。
HeyGenは従業員トレーニングビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、従業員トレーニングビデオがブランドと学習目標に完全に一致するように、広範なカスタマイズ機能を提供します。AIアバターを個別に設定し、豊富なメディアライブラリを利用し、ロゴや色などのブランディング要素を制御し、複数の言語でボイスオーバーを簡単に生成できます。この柔軟性により、特定の組織の要件に合わせたユニークなオンボーディングビデオ、ハウツービデオ、セールストレーニングコンテンツを作成することが可能です。
HeyGenはさまざまな種類の従業員学習リソースに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、マイクロラーニングビデオから包括的なチュートリアルビデオまで、幅広い従業員学習リソースをサポートするために設計された多用途なAIビデオツールです。新入社員向けのコンテンツ作成、シナリオベースのトレーニングの開発、複雑な技術用語の説明など、HeyGenの柔軟なプラットフォームは高い情報保持を保証します。これにより、企業は多様で効果的なオンラインコースや従業員のスキルアッププログラムを構築することができます。
なぜ組織は従業員開発のためにAIビデオツールを使用すべきですか？
HeyGenのようなAIビデオツールを従業員開発に採用することで、ビデオ制作における時間とコストの大幅な削減を含む多くの利点が得られます。AI生成の人間アバターとインテリジェントなビデオスクリプトを利用することで、組織は迅速にダイナミックで魅力的なトレーニングビデオを作成し、より良い学習成果を促進し、デジタルトランスフォーメーションの取り組みをサポートします。これにより、企業は効果的でスケーラブルな学習を通じて、従業員を最新の状態に保ち、エンゲージメントを高めることができます。