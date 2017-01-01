企業トレーニングビデオメーカー: AI駆動で簡単
スクリプトをすばやく魅力的なトレーニングビデオに変換します。私たちのテキストからビデオへの機能は、L&Dチームが効率的にコンテンツを作成するのを支援します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術サポートスタッフ向けの90秒の指導ビデオを制作し、新しいソフトウェア機能の明確なビデオドキュメントを提供することを目指します。視覚スタイルはクリーンで情報豊かにし、スクリプトからのテキストをビデオに変換して物語を構築し、アクセシビリティのために正確な字幕を補完し、権威ある指導的な声を使用します。
営業チーム向けに45秒のダイナミックなセールスイネーブルメントビデオを設計し、製品の主要な利点を示します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して説得力のある視覚スタイルを作成し、メディアライブラリ/ストックサポートから魅力的なストックメディアを組み込み、視聴者を動機づけるエネルギッシュでアップビートな声を特徴とします。
全従業員向けに30秒の簡潔な内部発表ビデオを開発し、HeyGenを企業トレーニングビデオメーカーとして使用して新しい会社方針や更新を強調します。ビデオはモダンで直接的な視覚スタイルを採用し、クリスプでプロフェッショナルな声でナレーションを生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してマルチプラットフォーム配信の準備を整えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは技術トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストを魅力的なチュートリアルビデオに簡単に変換できるようにします。これにより、複雑な技術的なテーマのビデオ作成プロセスが効率化され、理解しやすくなります。
HeyGenは従業員のオンボーディングのための企業トレーニングビデオメーカーとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは企業トレーニングビデオメーカーとして理想的であり、L&Dチームが従業員のオンボーディングや継続教育のための高品質なトレーニングビデオを簡単に制作できるようにします。その直感的なインターフェースは、ビデオ作成のワークフロー全体を簡素化します。
HeyGenはビデオのアクセシビリティを向上させるためにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenはAI生成のナレーションや自動クローズドキャプションなどの高度な機能を通じてビデオのアクセシビリティを大幅に向上させます。これらの技術ツールは、すべてのトレーニングビデオが多様な視聴者にとって包括的で理解しやすいことを保証します。
HeyGenのプラットフォームを使用してどのくらい早くトレーニングビデオを制作できますか？
HeyGenを使用すると、豊富なトレーニングビデオテンプレートと使いやすいインターフェースを活用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に制作できます。これにより、ビデオ作成プロセス全体が大幅にスピードアップし、効率的にコンテンツを生成することが容易になります。