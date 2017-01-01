企業研修ビデオジェネレーター：迅速に魅力的なコースを作成
AIビデオジェネレーターを使用して、スクリプトを動的な研修ビデオに変換し、簡単に魅力的な教育リソースを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の社員を対象に、新しいコンプライアンス手続きの発表や迅速な知識共有を促進するための45秒の魅力的なビデオをデザインしてください。この制作はHeyGenのAIアバターを活用し、現代的なオフィスを舞台にしたダイナミックでモダンなビジュアルスタイルで情報を提示し、チームを効果的に整合させるための明確で簡潔な音声配信を行います。
全社員向けに、複雑な会社方針やソフトウェアの更新を説明する教育リソースとして設計された90秒の指導ビデオを作成してください。ビデオは洗練された企業の美学を維持し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して魅力的なビジュアルとプロフェッショナルなAIボイスを生成し、重要な研修ビデオの内容を明確に伝えます。
サポートチームや上級ユーザー向けに、複雑なソフトウェアアプリケーションビデオに関する包括的なステップバイステップのガイダンスを提供する2分間の技術チュートリアルビデオを生成してください。ビジュアルプレゼンテーションは非常に詳細で、鮮明なUIデモンストレーションを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して最大限のアクセシビリティを確保し、学習を強化し、正確なAIボイスと組み合わせてこのAI生成ビデオドキュメントの究極の明確さを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なAIビデオドキュメントの作成を支援しますか？
HeyGenは高度な生成AIを活用してプラットフォームを強化し、ユーザーがテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターと同期された音声を特徴とするビデオを作成できるようにします。この効率的なプロセスにより、チュートリアルビデオライブラリや包括的なビデオドキュメントの制作が簡素化されます。
HeyGenは技術チュートリアルやソフトウェアアプリケーションビデオの画面録画を支援できますか？
はい、HeyGenはブラウザ拡張機能とデスクトップアプリを通じて強力な画面録画機能を提供し、職場のプロセスや技術的な説明をシームレスにキャプチャできます。統合されたエディターにより、迅速な調整が可能で、明確なステップバイステップのユーザーガイドを簡単に制作できます。
HeyGenは高度なAIボイスオーバーと多言語サポートのためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは140以上の言語とアクセントで音声を生成できる高度なAIボイスオーバーを提供し、コンテンツのグローバルなリーチを確保します。音声やオーディオをアップロードしてクローンを作成し、AI生成ビデオや教育リソースに本格的なナレーションを提供できます。
HeyGenで生成されたビデオのカスタマイズとエクスポートオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenはエディター内でのブランドコントロール、メディアライブラリへのアクセス、ビデオトランジションを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーはさまざまなアスペクト比でプラットフォーム対応のビデオをエクスポートでき、ソーシャルメディアから社内の知識共有まで、あらゆるチャネルでの最適な配信を確保します。