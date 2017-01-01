企業トレーニングジェネレーター 即座に魅力的なコースを作成

AIを活用したスクリプトからのテキストビデオでインタラクティブな従業員トレーニングの作成を簡素化し、エンゲージメントを高め、開発時間を短縮します。

HRマネージャーとL&Dスペシャリストをターゲットにした45秒の動画を想像してください。視覚的にクリーンでプロフェッショナルにアニメーション化され、インスピレーションを与える権威あるナレーションが付いています。この動画は、彼らがどれほど簡単に「会社に合わせたトレーニング」モジュールをデザインできるかを示すべきです。HeyGenの「AIコースクリエーター」機能を活用し、「スクリプトからのテキストビデオ」と多様な「AIアバター」がどのように生の情報を洗練された魅力的なコンテンツに変え、トレーニング開発のワークフローを革新するかを示す必要があります。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーとチームリーダーを対象にした30秒の指導ビデオを作成してください。親しみやすく、アプローチしやすい美学と明確で励みになる声を特徴としています。このビデオは、必須の「従業員トレーニングジェネレーター」コンテンツの作成を解明し、HeyGenが「従業員トレーニングの作成プロセスを簡素化する」方法を強調するべきです。事前に構築された「テンプレートとシーン」を使用することでの使いやすさを示し、「ナレーション生成」が時間を節約し、プロフェッショナルトレーニングを誰にでもアクセス可能にする方法を強調してください。
サンプルプロンプト2
トレーニングコンサルタントと企業のL&Dチーム向けに、モダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルと自信に満ちたビジョナリーなサウンドトラックを使用した60秒のダイナミックなビデオを開発してください。この作品は、HeyGenの「インタラクティブコース」を生成し、大規模な組織全体で「スケーラブルなコース」を確保する能力を強調するべきです。豊富なコンテンツ統合のための広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」と、アクセシビリティのための自動「字幕/キャプション」を特集し、HeyGenを高度な企業教育のための強力なエンジンとして強調してください。
サンプルプロンプト3
専門家とコンテンツクリエーター向けに、迅速でインパクトのあるビジュアルペースと熱意ある簡潔なナレーションで設計された20秒の簡潔なビデオを制作してください。コアメッセージは、どれほど迅速に「あなたの知識をキャプチャ」し、魅力的な「ミニコース」や「マイクロラーニング教材」に変換できるかです。HeyGenの迅速なコンテンツ展開の効率性を強調し、特に「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を言及して、どのプラットフォームにも即座にコンテンツを適応させることができることを示してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業トレーニングジェネレーターの仕組み

AIを活用して従業員トレーニングの開発を効率化します。チームに響き、学習成果を向上させる魅力的でスケーラブルな企業コースを迅速に作成します。

1
Step 1
コースコンテンツを作成
AIコースクリエーターを利用して包括的なトレーニング資料を生成します。スクリプトを貼り付けるか、AIに作成させ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して迅速にコンテンツを生成します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してコンテンツを提供し、会社に合わせたトレーニングが個人的で魅力的に感じられるようにします。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
HeyGenの強力なブランディングコントロールを使用して、ロゴや色を含む会社のブランディングを適用し、すべてのトレーニングモジュールでブランドとプロセスの一貫性を維持します。
4
Step 4
エクスポートと統合
完成したトレーニングをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、どのプラットフォームにもシームレスに統合します。これにより、スケーラビリティと適応性が確保され、すべての従業員に効率的に届きます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を簡素化

.

コンプライアンスや技術ガイドのような複雑な主題を、簡単に理解できる効果的なトレーニングモジュールに分解します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな従業員トレーニング資料の作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を活用してトレーニング資料の作成を簡素化します。スクリプトからプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成でき、魅力的なコースを簡単に作成するために必要な時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenは私たちの特定のビジネスニーズに合わせた会社向けトレーニングコンテンツの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは強力な企業トレーニングジェネレーターであり、ブランドの特定のロゴや色を使用してコンテンツをカスタマイズできます。多様なテンプレートとAIアバターを活用して、会社のガイドラインとメッセージに合わせたトレーニングを独自に作成できます。

HeyGenがスケーラブルでインタラクティブな学習体験のための効果的なAIコースクリエーターである理由は何ですか？

高度なAIコースクリエーターとして、HeyGenはAIアバターとテキストビデオを使用してスケーラブルなコースを迅速に制作できます。これらのダイナミックなビデオは、インタラクティブなコースにシームレスに統合され、より魅力的な学習体験を提供します。

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングコンテンツの開発を加速させますか？

HeyGenはテキストスクリプトをAIアバターとナレーション生成を使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、コンテンツ開発を劇的に加速させます。直感的なプラットフォームと使いやすいテンプレートを使用して、高品質なトレーニングモジュールを効率的に制作し、貴重な時間を節約します。