HRマネージャーとL&Dスペシャリストをターゲットにした45秒の動画を想像してください。視覚的にクリーンでプロフェッショナルにアニメーション化され、インスピレーションを与える権威あるナレーションが付いています。この動画は、彼らがどれほど簡単に「会社に合わせたトレーニング」モジュールをデザインできるかを示すべきです。HeyGenの「AIコースクリエーター」機能を活用し、「スクリプトからのテキストビデオ」と多様な「AIアバター」がどのように生の情報を洗練された魅力的なコンテンツに変え、トレーニング開発のワークフローを革新するかを示す必要があります。

