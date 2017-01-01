企業チームビデオメーカー：迅速でAI駆動のビデオ作成
AIアバターを使用してメッセージを生き生きとさせ、高品質なビジネスビデオを迅速に制作する力をチームに与えましょう。
潜在的なクライアントを対象にした30秒のダイナミックなマーケティングビデオを作成し、新しいビジネスサービスを紹介してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、洗練されていて現代的で魅力的であるべきで、鮮明なグラフィックスと自信に満ちた説得力のあるトーンを持たせてください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、製品の利点を強調し、ブランドをリーディングビジネスビデオメーカーとして確立するプロフェッショナルなプレゼンテーションを迅速に組み立てましょう。
広範なソーシャルメディアフォロワーをターゲットにした、業界イベントの予告編としての45秒のエキサイティングなソーシャルメディアビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは、速いペースで鮮やかな色彩とアップビートな背景音楽を持ち、魅力的なAIアバターが重要な情報を伝えます。このクリエイティブなアプローチは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで目立ち、注目を集めるビデオを作成するのに役立ちます。
内部チームメンバー向けに、新しいソフトウェア機能を説明する90秒の明確で簡潔なトレーニングビデオを制作してください。このビデオは、プロフェッショナルで指導的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して生成された簡潔で情報豊富なナレーションでステップバイステップのプロセスを示します。これは、AIビデオジェネレーターが効果的なトレーニングコンテンツの作成をどのように効率化できるかを示しています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオを迅速かつ効率的に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、先進的なAI技術を使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。その直感的なプラットフォームは、スクリプトをAIアバターと豊富なテンプレートライブラリを使用してダイナミックなビデオに変換することを可能にし、多様なコンテンツニーズに対応する強力なAIビデオジェネレーターです。
HeyGenはビジネスコミュニケーションに理想的なビデオプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、企業チームが高品質な内部コミュニケーション、マーケティングビデオ、トレーニングビデオを制作できる包括的なビデオプラットフォームとして機能します。チームコラボレーションやブランディングコントロールなどの機能を備え、さまざまなビジネス用途におけるビデオ作成を効率化します。
HeyGenはAIアバターとカスタムブランディングをビデオに組み込むことができますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターをシームレスに統合してコンテンツをナレーションすることができる先進的なAIビデオジェネレーターです。さらに、ロゴや色を含むカスタムブランディングコントロールを適用することで、すべてのビデオでブランドの一貫性を維持できます。
HeyGenはマーケティングやソーシャルメディアコンテンツなどのさまざまなタイプのビデオをサポートしていますか？
はい、HeyGenは多様なビジネスビデオメーカーとして設計されており、マーケティングビデオやソーシャルメディアビデオを含む幅広いコンテンツタイプをサポートしています。ドラッグ＆ドロップエディターやアスペクト比のリサイズ機能により、さまざまなプラットフォームや目的に最適化されたビデオを簡単に作成できます。