企業チームジェネレーター：瞬時にバランスの取れたチームを構築
バランスの取れたグループと公平なチームを簡単に作成し、テンプレートとシーンを活用してコラボレーションを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ワークフローを効率化し、カスタマイズされたサイズで「グループを作成」するための多用途なチームジェネレーターを使用してください。この45秒の指導ビデオは、チームリーダーやイベントオーガナイザーに最適で、洗練されたモダンなビジュアルスタイルと画面上のテキストオーバーレイ、魅力的なオーディオトラックを必要とし、HeyGenの字幕/キャプションとその豊富なメディアライブラリ/ストックサポートへのアクセスによって強化されます。
「ランダムペアジェネレーター」の力で「公平なチーム」を確保し、バイアスを排除してください。この60秒の情報ビデオは、トレーニングコーディネーターや部門長を対象としており、自信に満ちた安心感のあるビジュアル美学を採用し、最大のインパクトを与えるプロフェッショナルなボイスオーバー生成を特徴とし、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートが容易に行えます。
「履歴追跡」とチーム管理ツールからの「CSVのエクスポート」機能を活用して、組織の効率を向上させましょう。この簡潔な30秒の説明ビデオは、オペレーションマネージャーやHR管理者向けに設計されており、直接的でデータに焦点を当てたビジュアルアプローチを要求し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能とダイナミックなAIアバターによって実現されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは企業チーム向けのビデオ作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを活用して、企業チームがテキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成するプロセスを簡素化します。これにより、グループは高品質なコンテンツを効率的に作成し、コミュニケーションを円滑にし、貴重な時間を節約できます。
HeyGenは自然な音声ナレーションをビデオに提供できますか？
はい、HeyGenには高度な音声ナレーション生成機能が含まれており、テキストから直接クリアで魅力的な音声ナレーションを簡単に作成できます。これにより、すべてのビデオにプロフェッショナルで魅力的な音声トラックが確保されます。
HeyGenはブランディングのカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、企業のロゴや好みの色を使用してビデオをパーソナライズし、一貫したブランドアイデンティティを維持するための広範なブランディングコントロールを提供します。また、AIアバターやプロジェクトに名前を付けて、プラットフォーム内での整理を向上させることができます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの柔軟なビデオ出力とエクスポートを許可していますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズをサポートし、さまざまなエクスポートオプションを提供します。また、自動字幕とキャプションを追加して、生成されたビデオがアクセス可能で幅広い視聴者に届くようにすることができます。