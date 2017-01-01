企業チームジェネレーター：瞬時にバランスの取れたチームを構築

バランスの取れたグループと公平なチームを簡単に作成し、テンプレートとシーンを活用してコラボレーションを効率化します。

最先端の「企業チームジェネレーター」を使って、次の企業イニシアチブのために「バランスの取れたグループ」を簡単に形成する方法を発見してください。この30秒のプロフェッショナルなビデオは、HRマネージャーやプロジェクトリーダーを対象としており、クリアな企業ビジュアルと楽観的なサウンドトラックを特徴とし、HeyGenのAIアバターを利用してスクリプトから生成された明確なメッセージを伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ワークフローを効率化し、カスタマイズされたサイズで「グループを作成」するための多用途なチームジェネレーターを使用してください。この45秒の指導ビデオは、チームリーダーやイベントオーガナイザーに最適で、洗練されたモダンなビジュアルスタイルと画面上のテキストオーバーレイ、魅力的なオーディオトラックを必要とし、HeyGenの字幕/キャプションとその豊富なメディアライブラリ/ストックサポートへのアクセスによって強化されます。
サンプルプロンプト2
「ランダムペアジェネレーター」の力で「公平なチーム」を確保し、バイアスを排除してください。この60秒の情報ビデオは、トレーニングコーディネーターや部門長を対象としており、自信に満ちた安心感のあるビジュアル美学を採用し、最大のインパクトを与えるプロフェッショナルなボイスオーバー生成を特徴とし、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートが容易に行えます。
サンプルプロンプト3
「履歴追跡」とチーム管理ツールからの「CSVのエクスポート」機能を活用して、組織の効率を向上させましょう。この簡潔な30秒の説明ビデオは、オペレーションマネージャーやHR管理者向けに設計されており、直接的でデータに焦点を当てたビジュアルアプローチを要求し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能とダイナミックなAIアバターによって実現されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業チームジェネレーターの使い方

直感的なジェネレーターを使用して、公平でバランスの取れた企業チームを簡単に作成し、あらゆるプロジェクトで多様なコラボレーションと最適なグループダイナミクスを確保します。

1
Step 1
チームメンバーを追加
まず、チームメンバーの名前を追加します。手動で入力するか、包括的なデータセットをアップロードして、参加者リストを迅速に作成し、すべての個人がチーム生成に含まれるようにします。
2
Step 2
グループサイズをカスタマイズ
チームの構造を定義し、希望するグループ数または各グループのサイズをカスタマイズします。私たちのツールは、特定のプロジェクトニーズに合わせた公平なチームの作成を支援します。
3
Step 3
バランスの取れたチームを作成
企業チームを瞬時に生成します。システムは、さまざまな要素を考慮してバランスの取れたグループを形成し、公平な分配と多様なスキルセットを確保して最適なコラボレーションを実現します。
4
Step 4
グループデータをエクスポート
チームが生成されたら、結果を簡単にエクスポートします。新しいチームの割り当てをCSVファイルとしてダウンロードし、プロジェクト管理ツールに簡単に共有および統合できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部コース開発を加速

.

さまざまな企業チーム向けにカスタマイズされた学習モジュールと指導コンテンツを迅速に開発および展開し、一貫した知識移転とスキル成長を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenは企業チーム向けのビデオ作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを活用して、企業チームがテキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成するプロセスを簡素化します。これにより、グループは高品質なコンテンツを効率的に作成し、コミュニケーションを円滑にし、貴重な時間を節約できます。

HeyGenは自然な音声ナレーションをビデオに提供できますか？

はい、HeyGenには高度な音声ナレーション生成機能が含まれており、テキストから直接クリアで魅力的な音声ナレーションを簡単に作成できます。これにより、すべてのビデオにプロフェッショナルで魅力的な音声トラックが確保されます。

HeyGenはブランディングのカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、企業のロゴや好みの色を使用してビデオをパーソナライズし、一貫したブランドアイデンティティを維持するための広範なブランディングコントロールを提供します。また、AIアバターやプロジェクトに名前を付けて、プラットフォーム内での整理を向上させることができます。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの柔軟なビデオ出力とエクスポートを許可していますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズをサポートし、さまざまなエクスポートオプションを提供します。また、自動字幕とキャプションを追加して、生成されたビデオがアクセス可能で幅広い視聴者に届くようにすることができます。