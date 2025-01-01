企業戦略ビデオジェネレーター：ビジョンを高める

戦略を魅力的なビデオに変換します。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、ブランドに合ったコンテンツの作成時間とコストを削減します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、AIビデオ生成の簡単さを示す45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアル的には、ダイナミックで魅力的であり、さまざまなビジネスシーンで多様なAIアバターを紹介し、現代的なバックグラウンドミュージックと親しみやすい会話調のトーンを伴います。HeyGenのAIアバターを活用して、ライブ俳優を必要とせずにビデオ作成にリアルな存在感をもたらしてください。
サンプルプロンプト2
新しいプロセスに焦点を当てた、社内チームや新入社員向けの30秒の簡潔な説明ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、アニメーションテキストとシンプルなアイコンを使用し、落ち着いたバックグラウンドミュージックとわかりやすいナレーションを提供します。HeyGenによって生成された自動字幕を組み込むことで、AIビデオエディターの出力を最適に理解できるようにし、明確さとアクセス性を確保してください。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやブランドマネージャー向けに、ブランドに合ったビデオを迅速に制作するための60秒のプロモーションビデオを想像してください。このビデオは、視覚的にクリエイティブでブランド中心であり、多様なシーンと一貫したブランド要素を示し、カスタムオーディオと自然なAI生成の声を組み合わせます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、テキストを簡単にビデオに変換し、コンテンツワークフローを加速させましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

企業戦略ビデオジェネレーターの使い方

AI駆動ツールを使用して魅力的な企業戦略ビデオを作成し、スクリプトから洗練されたブランドに合った最終製品までの作成プロセスを数分で効率化します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
企業戦略スクリプトを貼り付けるか、さまざまなビデオテンプレートから選択して、企業戦略ビデオジェネレーターの体験を開始し、強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
AIアバターを選択し、関連するメディアを追加し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、ビジュアルが本当にブランドに合ったビデオを作成するようにパーソナライズします。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを追加
複数の言語でプロフェッショナルなボイスオーバー生成を行い、企業戦略が視聴者に明確に伝わり理解されるようにメッセージを強化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
最終的な企業戦略ビデオを確認し、最後の調整を行った後、アスペクト比の変更やエクスポート機能を活用して、すべてのプラットフォームでシームレスなビデオ作成と共有を行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

顧客の成功を強調するインパクトのあるビデオを開発し、企業戦略の価値を証明し、見込み客との信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてブランドに合ったマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力な「マーケティングビデオメーカー」であり、高度な「AIアバター」とカスタマイズ可能な「ビデオテンプレート」を使用して魅力的な「ブランドに合ったビデオ」をデザインすることができます。ロゴや色などの「ブランディングコントロール」を活用することで、ブランドの一貫性を確保し、「ビデオ作成」を効率的かつプロフェッショナルに行えます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターでビデオを生成するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenの「AIビデオジェネレーター」は、直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」を通じて「ビデオ作成」を簡素化します。あなたの「テキストをビデオAI」スクリプトを提供し、希望する「AIアバター」と「ボイスオーバー」を選択するだけで、HeyGenは迅速に高品質なビデオを生成し、「時間とコストを大幅に削減」します。

HeyGenはテキストスクリプトを魅力的なビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenは「テキストをビデオAI」にシームレスに変換することに優れています。その「AI駆動ツール」は、自然な「ボイスオーバー」と「自動字幕」をあなたの書かれたスクリプトから直接生成し、さまざまな「ソーシャルメディアプラットフォーム」向けにテキストをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換します。

HeyGenは企業戦略や説明ビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは効果的な「企業戦略ビデオジェネレーター」として機能し、「説明ビデオ」や社内コミュニケーションに最適なプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」を提供します。これらの視覚的に魅力的なビデオは、複雑なトピックを明確にし、すべての視聴者に対してメッセージを明確かつ魅力的に伝えることができます。