企業展開ビデオメーカー: AIが社内コミュニケーションを加速
プロフェッショナルなビデオを瞬時にテキストから生成し、社内コミュニケーションと会社の更新を効率化し、従業員のエンゲージメントを高めます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員を含むすべての従業員向けに、改訂された経費報告プロセスを説明する45秒の企業ビデオを開発してください。ビデオは、親しみやすくも権威あるオーディオを伴うステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用してコンテンツを迅速に構築し、自動字幕/キャプションを通じて明確さを確保します。
会社全体のオーディエンスと経営陣を対象に、最近の四半期の成果を発表する30秒の会社更新ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで簡潔かつアップビートであり、メディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなストック映像を取り入れてその影響を高め、テンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルなビデオを迅速に制作します。
外部の利害関係者や潜在的なクライアント向けに、最新の製品ラインを紹介する1.5分の企業展開ビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで高品質かつ強くブランド化されており、印象的な製品ビジュアルを紹介します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用してさまざまなプラットフォームに最適化し、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なアセットを取り入れて最大限のプロフェッショナルな魅力を引き出します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenの企業ビデオ制作におけるコア強みは何ですか？
HeyGenはAIビデオメーカーとして優れており、先進的なテキストからビデオ生成と包括的なAI駆動のビデオ作成ツールを活用して、企業がプロフェッショナルなビデオを効率的に制作できるようにします。スクリプトをリアルなAIアバターとスタジオサウンドを用いて魅力的なコンテンツに変換し、企業展開ビデオや重要な会社の更新に最適です。
HeyGenを効率的な企業ビデオメーカーにする技術的な特徴は何ですか？
HeyGenは、ビデオ編集プロセスを効率化するために、字幕/キャプションの自動生成、画面録画、直感的なドラッグアンドドロップ機能を統合しています。また、すべてのプロフェッショナルなビデオで一貫した企業アイデンティティを維持するための強力なブランディングコントロールを提供し、エンドツーエンドのビデオ生成を簡素化します。
HeyGenは多様な社内展開ビデオや説明コンテンツのニーズに対応できますか？
もちろんです。HeyGenは多用途な企業展開ビデオメーカーであり、豊富なテンプレートとカスタマイズ可能なAIアバターを提供し、社内コミュニケーション、従業員エンゲージメント、説明ビデオのために迅速に魅力的なコンテンツを生成します。プロンプトネイティブなビデオ作成により、さまざまな社内外のニーズに対応する高品質なビデオを制作できます。
AIアバターはHeyGenでの企業ビデオ戦略をどのように強化できますか？
HeyGenのAIアバターは、俳優や複雑な撮影を必要とせずに、ダイナミックでパーソナライズされたプロフェッショナルなビデオを制作するための強力なAI駆動のビデオ作成方法を提供します。これらのAIアバターは、インパクトのある社内コミュニケーションや説得力のある投資家向けプレゼンテーションに理想的で、一貫性のある魅力的な方法でメッセージを伝えることができます。