企業ポリシービデオジェネレーターでトレーニングを効率化

AIアバターを使用して、ポリシーを数分で生き生きとさせ、コンプライアンスを簡素化し、従業員トレーニングビデオを加速させましょう。

新しいリモートワークガイドラインを説明するために、全従業員、特に新入社員向けの90秒の企業ポリシービデオジェネレーターを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、親しみやすく明確なナレーションを使用します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、ポリシー文書を魅力的で理解しやすいコンテンツに変えることで、重要な更新を効果的に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
部門長やコンプライアンス担当者向けに、新しいデータプライバシープロトコルを紹介する2分間のAIビデオジェネレーターのデモを想像してください。このビデオは、権威あるが魅力的なビジュアルとオーディオスタイルを特徴とし、微妙なアニメーションと真面目で情報豊富なトーンを取り入れています。物理的なプレゼンターを必要とせずに、HeyGenのAIアバターを利用して複雑なコンプライアンス情報を一貫して信頼性のある形で提示する効率性を強調します。
サンプルプロンプト2
中間管理職向けに、従業員の福利厚生の変更に焦点を当てた1分間のポリシー発表ビデオを制作してください。ビデオは簡潔でビジネスカジュアルなビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた明瞭なナレーションでサポートされるべきです。このコミュニケーションは、HeyGenの高度なナレーション生成を使用して内部ポリシーを更新する簡単さを示し、すべての発表において明確さと一貫性を確保します。
サンプルプロンプト3
グローバルな技術サポートチーム向けに、新しいソフトウェアトラブルシューティングプロセスを詳述した45秒の指導ビデオを設計してください。ビジュアル的には、モダンなインフォグラフィックスタイルのプレゼンテーションを採用し、明確な補助資料を使用し、中立的で指導的な声で補完し、アクセシビリティを強調します。このコンテンツは、HeyGenの字幕/キャプションを利用して、多様な言語背景を持つ人々に普遍的な理解を保証する、簡単な自動コンテンツ作成の例です。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業ポリシービデオジェネレーターの仕組み

複雑な企業ポリシーを明確で魅力的かつ一貫したビデオメッセージに変換し、従業員に届けるAIビデオジェネレーターを活用しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
明確な企業コミュニケーションのために設計されたプロフェッショナルなテンプレート＆シーンから選択して、企業ポリシービデオプロジェクトを開始します。
2
Step 2
スクリプトを作成
ポリシーテキストを入力し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、従業員トレーニングのためのコンテンツ作成を効率化します。
3
Step 3
ブランディングとアバターを追加
カスタムブランディングコントロール（ロゴ、色）でポリシービデオを強化し、多様なAIアバターから選択して、プロフェッショナルなタッチでメッセージを伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けに準備し、重要な企業ポリシーの更新を簡単に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な企業ポリシーの明確化

複雑な企業ポリシーを理解しやすいアニメーション説明ビデオに変換し、混乱を減らし、従業員のより良い遵守を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用してビデオを生成しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーターです。リアルなAIアバターを使用し、洗練されたスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と自然なナレーション生成を組み合わせて、プロフェッショナルなコンテンツを効率的に作成します。

HeyGenは企業トレーニングやポリシービデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、効果的なトレーニングビデオや企業コミュニケーションを作成するための企業ポリシービデオジェネレーターとして機能します。直感的なツールとカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンを使用して、魅力的な従業員トレーニングやコンプライアンストレーニングコンテンツを簡単に開発できます。

HeyGenにはどのようなブランディングカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のロゴ、特定のカラーパレット、カスタムフォントを統合して、作成されたすべてのビデオでブランドの一貫性を維持できるようにします。これにより、マーケティングビデオや企業コミュニケーションが確立されたブランドアイデンティティと完全に一致することを保証します。

HeyGenは技術コンテンツ向けの高度なテキストからビデオへの機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは高度なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を通じて、技術コンテンツに最適なAI駆動のビデオソリューションを提供します。自動ナレーション生成、字幕/キャプション、多言語サポートなどの機能を含み、複雑な情報をより広いオーディエンスにアクセス可能にします。