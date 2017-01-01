新しいリモートワークガイドラインを説明するために、全従業員、特に新入社員向けの90秒の企業ポリシービデオジェネレーターを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、親しみやすく明確なナレーションを使用します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、ポリシー文書を魅力的で理解しやすいコンテンツに変えることで、重要な更新を効果的に伝えます。

