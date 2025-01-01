企業概要ビデオジェネレーターが素早く素晴らしいビデオを作成
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、数分で素晴らしいマーケティングビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員や社内チームを対象にした45秒の説明ビデオを開発し、複雑な会社方針を簡素化します。ビデオは親しみやすく、クリーンなビジュアル美学を持ち、理解しやすいグラフィックと安心感のある明瞭なナレーションを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、トレーニング資料を迅速に魅力的なAIビデオに変換し、プロフェッショナルな外観を持つ事前デザインされたテンプレートとシーンを使用します。
ソーシャルメディアのフォロワーや潜在的な顧客向けに、新製品の発売を発表する30秒の活気あるマーケティングビデオを制作します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでダイナミックであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの目を引くストック映像と現代的なサウンドトラックを組み合わせ、アクセスしやすい字幕/キャプションを添えます。このAIコンテンツ生成作品は瞬時に注目を集め、興味を引きます。
業界パートナーや会議参加者向けに、重要な会社の成果を祝うか、大胆な未来のビジョンを描く50秒のインスピレーションを与える企業ビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは高品質でシネマティックであり、劇的なビジュアルとインスピレーションを与えるプロフェッショナルなナレーションを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプレゼンテーションスクリーンやプラットフォームにシームレスに適合するAIビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは多様なコンテンツニーズに対してAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ユーザーがテキストから直接魅力的なAIビデオを作成できるようにします。その直感的なプラットフォームと豊富なビデオテンプレートライブラリにより、さまざまなクリエイティブプロジェクトのための迅速なAIコンテンツ生成が可能です。
HeyGenは包括的な企業ビデオメーカーとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは強力な企業ビデオメーカーとして機能し、企業がプロフェッショナルな企業概要ビデオ、マーケティングビデオ、トレーニングコンテンツをカスタムブランディングと高品質なナレーションで制作できるようにします。
HeyGenが効果的なテキスト-to-ビデオAIソリューションである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換するために高度なテキスト-to-ビデオAI技術を使用します。ユーザーはリアルなAIアバターの中から選択し、声を同期させて、魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成できるため、理想的なビデオジェネレーターです。
HeyGenはアニメーションビデオを作成するための使いやすいプラットフォームを提供していますか？
はい、HeyGenはドラッグ＆ドロップエディターを備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを特徴としており、動的なアニメーションビデオや説明ビデオを簡単に作成できます。その広範なメディアライブラリと事前デザインされたシーンが、ビデオ編集プロセス全体を効率化します。