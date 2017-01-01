企業オリエンテーションビデオメーカー：簡単で魅力的なオンボーディング
AIアバターを使用して新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオを作成し、パーソナライズされた歓迎を提供します。
技術スタッフ向けに新しい内部システムのナビゲーションに焦点を当てた2分間のトレーニングビデオを開発します。このビデオは、詳細なスクリプトからの明確なテキストからビデオへの変換を用いたクリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、アクセシビリティと学習効果を高めるために正確な字幕を組み込みます。音声は権威あるがサポート的なトーンを維持し、気を散らす背景要素は排除します。
外部パートナー向けに45秒のオリエンテーションビデオを制作し、新しいコラボレーションポータル内の主要な連絡先とリソースを紹介します。ビジュアルの美学は洗練されてプロフェッショナルであり、ブランドの一貫性を保つためにプラットフォームの事前設計されたテンプレートとシーンを利用し、簡潔で活気のあるナレーションを伴います。このビデオは、さまざまな表示要件に合わせて柔軟なアスペクト比のリサイズで提供されます。
グローバルな従業員基盤に向けた重要なポリシーの更新を伝える1分30秒の企業オリエンテーションビデオを作成します。ビジュアルデザインはフォーマルで信頼性のあるプレゼンテーションを要求し、プロフェッショナルなAIアバターを使用して、正確な字幕/キャプションを通じて多言語理解をサポートしながら明確さを確保します。音声は落ち着いた、慎重なナレーションを特徴とし、キャプションが多様な言語グループに効果的に詳細情報を伝えることを可能にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業オリエンテーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトからの高度なAI駆動のテキストからビデオ技術とリアルなAIアバターを活用して、複雑な撮影なしでプロフェッショナルな企業オリエンテーションビデオの制作を効率化します。
HeyGenのオンボーディングビデオメーカーに自社のブランディングを組み込むことはできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアル要素を簡単に統合して、従業員のオンボーディングビデオが企業のアイデンティティと一致するようにします。
HeyGenはトレーニングビデオメーカーのプロジェクトにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenはプロフェッショナルなナレーション生成と多言語対応をサポートしており、企業が包括的なトレーニングビデオを作成し、多様なグローバルな労働力に魅力的なコンテンツを提供することを可能にします。
HeyGenで魅力的なオリエンテーションビデオを迅速に生成することは可能ですか？
もちろんです。HeyGenの直感的なビデオエディターと豊富なテンプレートとシーンの選択により、ユーザーは最小限の労力で新入社員の体験を向上させる高品質なオリエンテーションビデオを迅速に制作できます。