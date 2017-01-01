究極の企業オンボーディングビデオメーカー
従業員の定着率を向上させ、会社の文化を強化します。豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、魅力的なオンボーディングビデオを簡単にカスタマイズできます。
HRマネージャー向けに、パーソナライズされたオンボーディングビデオを簡単に作成する方法を示す、45秒のプロフェッショナルでありながら温かみのあるビデオを作成してください。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、クリーンなビジュアルスタイルを採用し、複雑なステップを明確に説明する情報豊かなナレーションを提供し、字幕/キャプションで普遍的なアクセシビリティを強化し、デザインスキルが不要であることを示します。
リモートチーム向けに、新しい内部コミュニケーションツールの利用方法を説明する30秒の動的なステップバイステップビデオガイドを開発し、オンボーディングプロセスを効率化します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのシンプルで明確なビジュアルを使用し、簡潔で励みになるナレーションを生成します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、プラットフォーム全体で簡単に共有できるようにします。
新入社員の最初の週を想像してください。従業員の定着に貢献するように設計された、主要な会社方針を説明する50秒の包括的なビデオを制作します。プロフェッショナルで権威あるがアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、一貫性と明確なナラティブを維持します。詳細な情報を招待するようなナレーションと目立つ字幕/キャプションでサポートし、高品質なドキュメントが効果的に提供されることを保証します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な企業オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI駆動プラットフォームは、デザインスキルがなくても新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成できます。AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、およびカスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用して、企業のオンボーディングプロセスを効率的に簡素化します。
HeyGenのオンボーディングビデオを会社の文化やブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴ、色、および特定のコンテンツでビデオをカスタマイズできます。これにより、パーソナライズされたオンボーディングビデオが、独自の会社文化を本物に表現することを保証します。
HeyGenはどのような機能を提供して、インタラクティブで影響力のある従業員オンボーディング体験を開発しますか？
HeyGenのAI駆動プラットフォームは、ナレーション生成、豊富なメディアライブラリサポート、動的なアスペクト比のリサイズなどの高度な機能を提供し、影響力のあるインタラクティブなビデオを作成します。これらのツールは、非常に魅力的なコンテンツを提供することで、従業員の定着率を向上させます。
HeyGenのAI機能は、アクセス可能で明確なオンボーディングビデオドキュメントの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、明確なビジュアルとアクセス可能なコンテンツを生成します。自動字幕/キャプションと高品質なビデオテンプレートを使用して、すべての新入社員向けに包括的なビデオドキュメントの作成を容易にします。