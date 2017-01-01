企業オンボーディングビデオジェネレーター: 新入社員プロセスを効率化

社員オンボーディング体験を向上させましょう。リアルなAIアバターを使用したプロフェッショナルなビデオを即座に生成し、一貫したトレーニングを提供します。

中規模のテクノロジー企業に新しく入社する社員向けに、30秒の歓迎ビデオを作成してください。温かく、親しみやすく、現代的なビジュアルスタイルで、明るい背景音楽と明瞭なナレーションを特徴としています。この「社員オンボーディング」メッセージでは、魅力的なAIアバターを使用して、主要な会社の人物を紹介し、個別の挨拶を届けます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員や入社初週の見込み社員向けに、45秒の魅力的なビデオを開発してください。会社のコアバリューと活気ある文化を紹介することを目的としています。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで、インスピレーションを与え、エネルギッシュであるべきです。多様なチームメンバーの映像を取り入れ、HeyGenの「オンボーディングビデオジェネレーター」の豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、魅力的なストーリーを作り上げます。
サンプルプロンプト2
新入社員の初日に向けた60秒の情報ビデオを作成してください。必要な物流情報とリソースを案内します。ビデオは明確でプロフェッショナルなトーンを採用し、クリーンなグラフィックと落ち着いた背景音楽を使用します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を活用して、初期設定のナビゲートに関する正確な指示を提供し、「企業オンボーディングビデオジェネレーター」体験の一部として提供します。
サンプルプロンプト3
新しいチームメンバーや部門間のコラボレーター向けに、特定の部門やチームを簡単に紹介し、その主要な役割と主要な人物を概説する30秒の簡潔なビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で、協力的で、親しみやすいものであるべきです。チームのインタラクションのアニメーション表現やストック映像を特徴とし、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して「社員トレーニング」目的で効率的に制作します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業オンボーディングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオを効率的に作成し、HRプロセスを効率化し、新しいチームメンバーを歓迎します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
豊富なデザイン済みテンプレートから選ぶか、スクリプトを貼り付けてビデオコンテンツの生成を開始します。
2
Step 2
ビデオをカスタマイズする
AIアバターを選択し、会社のブランディングを追加し、ライブラリからメディアを取り入れてオンボーディングビデオを個別化します。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成する
140以上の言語でプロフェッショナルなボイスオーバーを追加し、正確な字幕を自動生成してビデオを強化します。
4
Step 4
オンボーディングの傑作を共有する
完成したら、さまざまな形式で高品質なオンボーディングビデオを共有およびエクスポートし、新しい社員を迎える準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歓迎と文化のビデオを作成

.

インスピレーションを与える歓迎メッセージを作成し、会社の文化を紹介し、新入社員が初日からつながりを感じられるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして、魅力的な企業オンボーディングビデオの制作を効率化します。豊富なテンプレートとAIアバターを使用してテキストをビデオに変換し、新入社員トレーニングの制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenのプラットフォームでオンボーディングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはオンボーディングビデオをカスタマイズするための豊富なツールを提供し、ブランドに完全に一致させることができます。会社のブランディングを簡単に統合し、ライブラリからメディアを追加し、多様なテンプレートを選択して、ユニークで影響力のある社員オンボーディング体験を作り上げます。

HeyGenは社員トレーニングコンテンツにどのような革新的な機能を提供しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターと自然なボイスオーバーを使用して、魅力的な社員トレーニングコンテンツを作成する力を提供します。このテキストからビデオへの機能により、グローバルチーム向けに高品質なビデオを一貫してスケーラブルに制作できます。

HeyGenはオンボーディングビデオのコラボレーションと配信をどのように支援しますか？

HeyGenはシームレスなコラボレーションを目的として設計されており、チームがオンボーディングビデオプロジェクトで効率的に協力できるようにします。完成後は、完成したビデオを簡単に共有およびエクスポートでき、組織全体でオンボーディングの取り組みを簡単に拡大できます。