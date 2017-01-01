企業移行ビデオメーカー：ビジネス移行を簡素化

HeyGenの強力なAI機能を使用して、スクリプトからビデオへのシームレスな制作を実現し、高品質な企業移行およびオンボーディングビデオを簡単に作成します。

HeyGenがどのようにコンテンツ制作を効率化するかを紹介する、30秒の活気あるビデオを発見してください。これは、新しいツールを探求する小規模ビジネスオーナー向けにデザインされています。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、明瞭なナレーションが付いています。このデモンストレーションでは、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、シンプルなスクリプトを魅力的な作品に変える簡単さを強調し、HeyGenをあらゆるビジネスのためのAIビデオメーカーとして位置付けます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の人事チーム向けに、HeyGenを使用した一貫した内部コミュニケーションの利点を示す45秒のプロフェッショナルなビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンで安心感があり、親しみやすいAIアバターが登場します。HeyGenが新入社員のオンボーディング用の高品質な企業ビデオの制作をどのように支援し、組織全体で統一されたブランドメッセージを確保するかを強調します。
サンプルプロンプト2
効率的なコンテンツソリューションを求めるマーケティング専門家をターゲットにした、ダイナミックな60秒のプロモーションビデオです。視覚的に豊かなスタイルと魅力的な音楽、プロフェッショナルなナレーションを使用します。このビデオでは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートがどのようにブランド要素の迅速な統合を可能にし、ソーシャルメディアキャンペーンのための多様なコンテンツの作成を効率化するかを強調します。
サンプルプロンプト3
新機能を発表するプロダクトマネージャー向けに、迅速かつ効果的な教育コンテンツに焦点を当てた30秒の情報ビデオを生成します。ビジュアルスタイルは簡潔でアニメーション化されたグラフィックがあり、明瞭な字幕が付いています。HeyGenの字幕/キャプション機能がどのようにしてアクセシブルなトレーニングビデオの制作を容易にし、すべてのユーザーが製品の更新を簡単に理解できるようにするかを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業移行ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツール、カスタマイズされたテンプレート、エクスポート機能を使用して、魅力的な企業移行ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
魅力的なスクリプトを作成
企業移行ビデオで伝えたい重要なメッセージをまとめた魅力的なスクリプトを作成します。テキストからビデオへの機能を利用して、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツにシームレスに変換します。
2
Step 2
リアリズムのためのAIアバターを選択
スクリプトを生き生きとさせるために、さまざまなAIアバターから選択します。これらのアバターはビデオに人間味を加え、視聴者にとって親しみやすく魅力的なものにします。
3
Step 3
パーソナライズされたブランド要素を追加
ブランドコントロールを使用して、会社のロゴ、カラー、その他のブランド要素を組み込みます。このステップにより、ビデオが企業のアイデンティティに合致し、コンテンツ全体で一貫性を保ちます。
4
Step 4
配信用に高品質なビデオをエクスポート
ビデオを希望のフォーマットでエクスポートして仕上げます。内部配信用またはソーシャルメディアチャンネルでの公開用に、選択したプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

組織の賛同を促す

ビジョンを伝え、従業員を動機付けるインパクトのある企業ビデオを生成し、変革期におけるポジティブな感情を育みます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネスビデオ制作のクリエイティブプロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとリアルなナレーションを使用して高品質なビデオに変換することで、クリエイティブプロセスを簡素化します。直感的なAIビデオメーカーのスタジオと豊富なテンプレートにより、ユーザーはプロフェッショナルなビジネスビデオを迅速かつ効率的に制作できます。

HeyGenで作成したビデオに自社の独自のブランド要素を組み込むことはできますか？

はい、HeyGenでは包括的なブランド要素の統合が可能で、会社のロゴをアップロードし、ブランドカラーを定義できます。これにより、作成するすべての企業ビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenはどのようなAI機能を提供してビデオ制作を効率化しますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの変換やAIアバターなどの高度なAI機能を活用して、ビデオ制作を大幅に効率化します。ユーザーはスクリプトからリアルなナレーションを生成し、カスタムアバターをアニメーション化することができ、複雑なビデオ制作を誰でもアクセス可能にします。

HeyGenを使用してどのような種類の企業およびトレーニングビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、オンボーディングモジュール、トレーニングビデオ、ソーシャルメディアプロモーションなど、幅広い企業ビデオコンテンツを作成できます。プラットフォームの柔軟性とテンプレートは、ビジネスの多様なコミュニケーションニーズをサポートします。