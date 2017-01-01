最新のソフトウェアソリューションを紹介する、潜在的なB2Bクライアントをターゲットにした45秒の製品説明ビデオを作成してください。モダンで情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、洗練されたモーショングラフィックスと自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションで主要な機能を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、簡単にナラティブを生成し、AIアバターを使用して情報をシームレスに提示し、AIビデオジェネレーターの力を示します。

ビデオを生成