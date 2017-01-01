企業メッセージングビデオジェネレーター: ブランドストーリーテリングのためのAI
スクリプトをスタジオ品質のビデオに変換することで、内部コミュニケーションとマーケティングコンテンツを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、会社のコアバリューとチーム構造を紹介する60秒の内部コミュニケーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでありながらフレンドリーで、メディアライブラリからの元気づけるストック映像を使用し、明確で励みになるナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してビデオを迅速に設定し、一貫した音声品質を実現するためのナレーション生成を行い、効果的なオンボーディングビデオにします。
見込み客に向けた30秒の顧客の声ビデオを想像してみてください。企業メッセージングへの信頼を築くためのものです。このビデオは、インタビュー形式で暖かい照明を使用し、顧客からの熱意あるナレーションを組み合わせた、真実味のある魅力的なビジュアルスタイルを採用します。HeyGenによって自動生成された字幕を追加し、ポジティブな体験を広く共鳴させることを確実にします。
次の四半期の戦略的イニシアチブを概説する、内部関係者向けの40秒の企業プレゼンテーションビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学はダイナミックで権威あるもので、プロフェッショナルなグラフィックスとデータビジュアライゼーションを特徴とし、HeyGenのAIビデオメーカーで作成されたカリスマ的なAIアバターがプレゼンテーションを行います。HeyGenのAIアバターを利用して一貫した画面上の存在感を確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームで完璧に見えるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業向けのAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、企業向けのビデオ作成プロセスを簡素化する高度なAIビデオジェネレーターです。ユーザーは、リアルなアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して、テキストを魅力的なAIビデオに簡単に変換でき、高品質なコンテンツを誰でも利用可能にします。
HeyGenは高品質な企業ビデオ制作のためのAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenは高品質な企業ビデオ制作に最適なリアルなAIアバターの作成を専門としています。テキスト・トゥ・ビデオジェネレーターを使用して、さまざまなアバターオプションとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、プロフェッショナルなAIビデオを簡単にスクリプト化し生成できます。
HeyGen AIビデオにはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは、AIビデオがブランドアイデンティティにシームレスに一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に追加し、色をカスタマイズし、さまざまなプロフェッショナルなナレーションと字幕を選択して、会社の独自のスタイルを反映したスタジオ品質のビデオを制作できます。
HeyGenはどのようにして販売とマーケティングのためのパーソナライズされたビデオ戦略を強化できますか？
HeyGenは、さまざまな用途に合わせたパーソナライズされたビデオを大規模に作成することで、企業が販売とマーケティングを強化するのを支援します。AIパーソナライズドビデオメール機能を使用して、個々の見込み客にメッセージをカスタマイズし、AIビデオのエンゲージメントとアウトリーチの取り組みを大幅に向上させます。