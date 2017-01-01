企業メッセージビデオジェネレーター: プロフェッショナルなビデオを作成
スクリプトからのテキストを使用してプロフェッショナルな企業ビデオを迅速に生成し、効率的にオーディエンスを引き付けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のオンボーディングのためにHR部門を対象とした1.5分間の指導ビデオをデザインしてください。AIアバターを使用して複雑なポリシーを説明します。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、親しみやすくも権威あるナレーション生成を使用し、アクセシビリティのために明確な字幕/キャプションを確保します。
グローバルマーケティングチーム向けに、新しいソフトウェア製品の機能を示す2分間の製品アップデートビデオを制作してください。多言語のナレーション生成と字幕/キャプションを使用してローカライズを行います。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミックであり、さまざまなメディアライブラリ/ストックサポート要素を組み込んで、異なる地域でのアップデートの影響を示します。
営業チーム向けに、週次の売上目標を強調する45秒間の社内コミュニケーションビデオを作成してください。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して迅速にコンテンツを作成します。ビデオは活気に満ちたモチベーショナルなビジュアルスタイルを採用し、利用可能な多様なテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルなシーンを迅速に組み立て、明確でエネルギッシュなナレーション生成を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ編集を簡素化しますか？
HeyGenの強力なスタジオエディターは、効率的なAIビデオ編集のための直感的なツールを提供し、作成プロセスを簡素化します。ユーザーは事前に構築されたテンプレートを活用して、プロフェッショナル品質のビデオを簡単に制作できます。
HeyGenはテキストからAIアバタービデオを作成できますか？
はい、HeyGenはテキストからビデオへのAIジェネレーターとして優れており、スクリプトをリアルなAIアバターを特徴とする魅力的なビデオに変換できます。この機能により、さまざまなコンテンツニーズに対応するリーディングAIビデオジェネレーターとなっています。
HeyGenはローカライズのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、グローバルなオーディエンスにコンテンツを届けるための強力なAIビデオ翻訳機能を含む、ローカライズのための高度な技術的機能を提供します。さらに、洗練された音声クローン技術により、言語を超えてブランドの一貫性を維持します。
HeyGenは企業メッセージビデオをどのように強化できますか？
HeyGenは、企業メッセージビデオジェネレーターとして、企業が魅力的な内部および外部コミュニケーションを作成するのを支援します。そのブランディングコントロールにより、ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致し、効果的なマーケティングを実現します。