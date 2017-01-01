コーポレートメモビデオジェネレーター：コミュニケーションを効率化

スクリプトからのテキストを使用して、魅力的で高品質なコンテンツを迅速に作成し、内部コミュニケーションを変革します。

エンジニアリングチーム向けに、新しいソフトウェアアップデートを説明する1分間の指導ビデオを「AIビデオジェネレーター」機能を使用して作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで正確にし、技術図を示しながらAIアバターが主要な変更点を紹介します。音声は技術的なスクリプトから生成された詳細で落ち着いたナレーションで、明確な「内部コミュニケーション」と効果的な「トレーニングビデオ」を複雑な概念に対して提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員向けに、新しいイニシアチブを発表するための45秒の会社更新ビデオを「コーポレートメモビデオジェネレーター」アプローチを利用して作成してください。このビデオのビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、ダイナミックな「テンプレートとシーン」を使用して熱意を伝え、親しみやすくもプロフェッショナルな「ナレーション生成」で補完します。この取り組みは、組織全体で「会社の更新」を効果的に簡素化することを目的としています。
サンプルプロンプト2
マーケティングおよび営業チーム向けに、新しい製品機能を効果的に紹介する1分30秒のハイライトリールを「テキストからビデオ」機能を使用して詳細なスクリプトから制作する必要があります。ビジュアルスタイルはダイナミックで洗練されており、クイックカットと製品デモンストレーションを特徴とし、説得力のあるエネルギッシュなナレーションと同期された「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させます。最終出力は「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、「高品質コンテンツ」を「製品発表」に提供します。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに、会社の文化と基本的な手続きを中心にした2分間のオンボーディングビデオを作成することを検討してください。このビデオは、親しみやすく明確なビジュアルスタイルが必要で、フレンドリーな「AIアバター」が視聴者を重要な情報に案内し、「自動キャプション」が理解を向上させます。音声は温かく指導的なもので、オンボーディングプロセス中のスムーズな「内部コミュニケーション」を促進するために重要です。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コーポレートメモビデオジェネレーターの使い方

内部コミュニケーションを迅速かつ効率的に魅力的なビデオに変換します。AIアバター、カスタムブランディング、自動キャプションを使用してプロフェッショナルなコーポレートメモを生成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、コーポレートメモのテキストをエディターに入力します。プラットフォームはスクリプトを使用してテキストからビデオを生成し、AIアバターがメッセージを正確に伝えます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
メッセージを表現するために多様なAIアバターのライブラリから選択します。完璧な画面上のプレゼンターを選ぶことで、エンゲージメントとプロフェッショナリズムを向上させます。
3
Step 3
カスタマイズとブランディング
背景ビジュアルや音楽を追加し、ロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールを適用して、すべてのメモが会社の外観を反映するようにします。
4
Step 4
生成とエクスポート
ワンクリックで最終ビデオを作成します。プラットフォームは自動的にナレーション生成とキャプションを追加し、コーポレートメモをすぐに共有できる状態にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーションビデオで内部コミュニケーションを強化

魅力的なビデオメモを通じて、インスピレーションを与えるメッセージを届け、チームの士気を高め、ポジティブな職場環境を育みます。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、コーポレートメモの高度な技術要件をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、AIビデオジェネレーターとして、特定の技術的ニーズを満たすプロフェッショナルなコーポレートメモビデオを作成する力をユーザーに提供します。強力なブランディングコントロール、柔軟なアスペクト比のリサイズ、多様なエクスポートオプションを提供し、内部コミュニケーションワークフローにシームレスに統合します。

HeyGenを使用してAIアバターと多言語サポートを備えたビデオを簡単に作成できますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターと高度なナレーション生成機能を提供しており、多言語サポートも含まれています。これにより、グローバルな視聴者向けに魅力的なトレーニングビデオ、会社の更新、その他の内部コミュニケーションを簡単に制作できます。

HeyGenはどのようなテンプレートを提供して、迅速かつ効率的なビデオ制作を可能にしていますか？

HeyGenは、さまざまな高品質コンテンツの作成を効率化するために設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートの豊富なライブラリを提供しています。これらのテンプレートを使用することで、広範なビデオ編集機能を必要とせずに、洗練されたコーポレートメモビデオや会社の更新を迅速に生成できます。

HeyGenのテキストからビデオへの機能は、スクリプトからのコミュニケーションの質をどのように向上させますか？

HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能により、シンプルなスクリプトを簡単に高品質なコンテンツに変換できます。AIビデオジェネレーターは自動キャプションを含め、リアルなナレーション生成を統合し、メッセージが明確でプロフェッショナルであることを保証します。