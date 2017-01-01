エンジニアリングチーム向けに、新しいソフトウェアアップデートを説明する1分間の指導ビデオを「AIビデオジェネレーター」機能を使用して作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで正確にし、技術図を示しながらAIアバターが主要な変更点を紹介します。音声は技術的なスクリプトから生成された詳細で落ち着いたナレーションで、明確な「内部コミュニケーション」と効果的な「トレーニングビデオ」を複雑な概念に対して提供します。

ビデオを生成