企業学習ビデオジェネレーター：トレーニングビデオを迅速に作成
L&Dチームがテキスト・トゥ・ビデオを使用して、魅力的な従業員トレーニングビデオをより迅速に作成し、シームレスな更新を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員がスキルを素早くリフレッシュするために、新しい社内ツールに関する60秒のトレーニングビデオをデザインしてください。動的で指導的なビジュアルスタイルと、明確で簡潔な音声ナレーションが伴います。この重要な知識共有資産は、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を通じて効率的に作成され、すべての重要なステップがカバーされ、理解を深めるための字幕/キャプションが付いています。
L&Dチーム向けに、古いコンプライアンスモジュールを更新するシームレスなプロセスを示す30秒のビデオはどうでしょうか？現代的でクリーンなビジネス美学とアップビートなバックグラウンドミュージックで提示します。このソリューションは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してコンテンツを迅速に変更・更新し、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを引き出すことで、簡単な更新のスピードを強調します。
クライアントの見込み客を対象にした40秒のセールスイネーブルメントビデオを想像してください。主要な製品の利点を紹介します。このビデオは、洗練された説得力のあるビジュアルプレゼンテーションとプロフェッショナルで魅力的な音声ナレーションを備えています。セールスチームがクライアントコミュニケーションを効果的にパーソナライズするために設計されており、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を実現し、洗練された音声生成で一貫したブランドボイスを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターで、スクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなAI音声を使用して高品質なトレーニングビデオに変換します。このテキスト・トゥ・ビデオ機能により、企業学習のための魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは企業学習コンテンツを迅速に制作するために使用できますか？
はい、HeyGenの生成AIプラットフォームは、L&Dチームにとって企業学習のための強力なソリューションを提供します。L&D向けのテンプレートとブランドコントロールを活用して、効果的なオンボーディングや知識共有ビデオを効率的に開発できます。
HeyGenはビデオドキュメンテーションのためにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターや使いやすいテンプレートなど、魅力的なビデオドキュメンテーションやチュートリアルビデオライブラリを開発するのに最適なクリエイティブツールを提供します。これにより、ビデオ作成プロセスが簡単かつ効果的になります。
HeyGenのビデオは複数の言語をサポートし、簡単に更新できますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオの簡単な更新を可能にし、140以上の言語をサポートする高度なAI音声と字幕を提供します。これにより、従業員トレーニングやセールスイネーブルメントコンテンツがグローバルにアクセス可能で常に最新の状態を保ちます。