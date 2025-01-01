企業学習教育ビデオメーカーでトレーニングを変革

使いやすいインターフェースとAIアバターを使用して、魅力的な企業トレーニングビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

社内開発チームを対象にした45秒のアニメーション説明ビデオをデザインし、新しいソフトウェア統合のプロセスを詳述してください。ビジュアルスタイルはクリーンで図解的であり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して生成された正確で説明的なボイスオーバーで補完され、複雑な情報が容易に理解できるようにします。
すべての従業員がプロフェッショナルな成長を求めるスキル向上ワークショップを宣伝する30秒の活気あるトレーニングビデオを制作してください。このビデオは、ダイナミックでインスパイアリングなビジュアル美学と、心を高揚させる音楽スコアを組み合わせ、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、魅力的で視覚的に魅力的な招待状を迅速に作成します。
既存のスタッフ向けに、ハイブリッドワーク環境での生産性向上のための迅速なヒントを提供する50秒の教育ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションはモダンで洗練されており、落ち着いた励ましのボイスオーバーを特徴とし、HeyGenの統合メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで豊かにし、エンゲージメントを維持します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業学習教育ビデオメーカーの仕組み

トレーニングコンテンツを魅力的なAI駆動の教育ビデオに変換し、学習と開発の取り組みを効率化します。

Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツを作成または貼り付けることから始めます。当プラットフォームはAIテキスト-to-ビデオ技術を活用し、スクリプトを魅力的なビジュアルナレーションに変換し、企業学習ビデオの核を形成します。
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択して、資料の提示を強化します。これらのリアルなデジタルプレゼンターがプロフェッショナルにメッセージを届け、トレーニングビデオをよりダイナミックにします。
Step 3
ブランディングを適用
組織のアイデンティティに合わせてビデオをパーソナライズします。ロゴ、企業カラー、その他のビジュアル要素を統合するための強力なブランディングコントロールを利用し、一貫した企業カスタマイズ機能を確保します。
Step 4
ビデオをエクスポート
企業学習ビデオを簡単に完成させます。高品質のビデオをさまざまな形式でエクスポートし、すべての学習と開発プラットフォームでシームレスに共有できるように最適化し、コンテンツが効果的にオーディエンスに届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を簡素化

複雑な企業プロセスや技術情報を、理解しやすく魅力的な教育ビデオに翻訳し、理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはアニメーション説明ビデオをどのように強化できますか？

HeyGenは、クリエイティブなプロフェッショナルが高品質のアニメーション説明ビデオを効率的に制作するためのAIビデオメーカーです。豊富なテンプレートとAIビデオツールを活用して、ビデオ制作プロセスを効率化し、コンセプトを簡単に実現します。

HeyGenのAIアバターは教育コンテンツの作成にどのような役割を果たしますか？

HeyGenのAIアバターは、教育ビデオメーカーの体験を変革し、魅力的でプロフェッショナルなプレゼンテーションを提供します。AIテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを説得力のあるトレーニングビデオに変換し、企業学習に最適なリアルなバーチャルプレゼンターを提供します。

HeyGenはすべてのスキルレベルに対応した使いやすいビデオメーカーですか？

もちろんです。HeyGenは直感的なビデオメーカーとして設計されており、使いやすいインターフェースを備えています。ドラッグ＆ドロップ機能とカスタマイズ可能なコンテンツライブラリにより、ビデオ制作が誰にでもアクセスしやすく効率的になります。

HeyGenは企業学習と開発の取り組みをサポートしていますか？

はい、HeyGenは企業学習教育ビデオメーカーとして理想的であり、強力な企業カスタマイズ機能を提供します。組織はブランドガイドラインに完全に一致するトレーニングビデオを作成するためにブランディングコントロールを利用し、効果的な学習と開発を促進します。