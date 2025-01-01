企業学習教育ビデオメーカーでトレーニングを変革
使いやすいインターフェースとAIアバターを使用して、魅力的な企業トレーニングビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内開発チームを対象にした45秒のアニメーション説明ビデオをデザインし、新しいソフトウェア統合のプロセスを詳述してください。ビジュアルスタイルはクリーンで図解的であり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して生成された正確で説明的なボイスオーバーで補完され、複雑な情報が容易に理解できるようにします。
すべての従業員がプロフェッショナルな成長を求めるスキル向上ワークショップを宣伝する30秒の活気あるトレーニングビデオを制作してください。このビデオは、ダイナミックでインスパイアリングなビジュアル美学と、心を高揚させる音楽スコアを組み合わせ、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、魅力的で視覚的に魅力的な招待状を迅速に作成します。
既存のスタッフ向けに、ハイブリッドワーク環境での生産性向上のための迅速なヒントを提供する50秒の教育ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションはモダンで洗練されており、落ち着いた励ましのボイスオーバーを特徴とし、HeyGenの統合メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで豊かにし、エンゲージメントを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはアニメーション説明ビデオをどのように強化できますか？
HeyGenは、クリエイティブなプロフェッショナルが高品質のアニメーション説明ビデオを効率的に制作するためのAIビデオメーカーです。豊富なテンプレートとAIビデオツールを活用して、ビデオ制作プロセスを効率化し、コンセプトを簡単に実現します。
HeyGenのAIアバターは教育コンテンツの作成にどのような役割を果たしますか？
HeyGenのAIアバターは、教育ビデオメーカーの体験を変革し、魅力的でプロフェッショナルなプレゼンテーションを提供します。AIテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを説得力のあるトレーニングビデオに変換し、企業学習に最適なリアルなバーチャルプレゼンターを提供します。
HeyGenはすべてのスキルレベルに対応した使いやすいビデオメーカーですか？
もちろんです。HeyGenは直感的なビデオメーカーとして設計されており、使いやすいインターフェースを備えています。ドラッグ＆ドロップ機能とカスタマイズ可能なコンテンツライブラリにより、ビデオ制作が誰にでもアクセスしやすく効率的になります。
HeyGenは企業学習と開発の取り組みをサポートしていますか？
はい、HeyGenは企業学習教育ビデオメーカーとして理想的であり、強力な企業カスタマイズ機能を提供します。組織はブランドガイドラインに完全に一致するトレーニングビデオを作成するためにブランディングコントロールを利用し、効果的な学習と開発を促進します。