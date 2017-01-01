企業知識ビデオメーカー：トレーニングと文書を簡素化
AIビデオメーカーで内部文書とトレーニングを変革。強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的なビデオを迅速に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員向けに、新しい標準作業手順を明確にする45秒の説明ビデオを開発し、更新されたワークフローを迅速に理解できるようにします。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックでクリーンなもので、画面録画とグラフィックオーバーレイを組み合わせ、明確で明瞭な指示の声を添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、複雑な文書を迅速に魅力的なビジュアルガイドに変換してください。
四半期ごとのビジネス目標と主要な成果を全スタッフに要約する90秒のダイナミックなビデオを制作し、企業学習プログラムの重要な要素として機能させます。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモチベーションを高めるもので、インフォグラフィックと太字のテキストを使用し、元気で明瞭な声のナレーションを添えます。このインパクトのある要約をHeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して、洗練されたプロフェッショナルな外観で作成してください。
全スタッフが即座に認識する必要がある重要な会社方針の更新を発表するための30秒の簡潔なビデオを内部文書用に作成します。ビジュアルアプローチは直接的で権威あるもので、簡潔な箇条書きと太字のハイライトを伴い、正確で厳粛な声のナレーションが添えられます。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、発表の明確さとアクセス性を全従業員に保証してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業知識ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、魅力的な企業知識ビデオ、トレーニングビデオ、ビデオ文書の作成プロセスを簡素化するAIビデオメーカーです。生成AIプラットフォームを使用して、テキストをAIアバターとプロフェッショナルな声のナレーションでビデオに変換し、複雑な情報を簡単に理解できるようにします。
HeyGenがビジネスにとって効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは強力な生成AIプラットフォームとして機能し、ビジネスが高品質なビデオを効率的に作成できるようにします。スクリプトをテキスト-to-ビデオ技術を使用してプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターと自然な声のナレーションを備え、生産時間とコストを大幅に削減します。
HeyGenは内部文書やオンボーディングビデオに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、効果的な標準作業手順や魅力的なオンボーディングビデオを内部文書用に作成するのに最適です。さまざまなビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを使用して、すべての企業学習プログラムが一貫したプロフェッショナルな外観を維持できるようにします。
HeyGenのAIアバターとテンプレートはどのようにビデオ制作を強化しますか？
HeyGenの多様なAIアバターと魅力的なビジュアルテンプレートは、ダイナミックで個別化されたビデオコンテンツを可能にします。高度な声の生成と組み合わせることで、ユーザーは視聴者に響く魅力的な説明ビデオやトレーニング資料を作成できます。