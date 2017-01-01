企業向け指導ビデオメーカー: トレーニングビデオを迅速に作成

AIを活用したビデオ作成で社員研修を効率化。AIアバターを活用して、プロフェッショナルな企業研修ビデオを簡単に制作します。

新入社員向けに、会社の基本方針に焦点を当てた60秒の企業向け指導ビデオを作成してください。この魅力的な社員研修モジュールでは、情報を提供するフレンドリーなAIアバターを使用し、プロフェッショナルで明確なナレーションと歓迎的なビジュアルを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部チーム向けに、詳細なSOPを簡潔なビジュアルステップに変換して新しいソフトウェアアップデートを説明する45秒のトレーニングビデオを開発してください。このビデオは、指導的なビジュアルスタイルと明瞭なボイスオーバーを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して効率的に作成されます。
サンプルプロンプト2
新しいチームメンバーを会社文化に紹介する30秒のオンボーディングビデオをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、鮮やかでモダンなビジュアルスタイルと明確で歓迎的なオーディオを作成し、新しい役割への招待を魅力的にします。
サンプルプロンプト3
プロジェクトマネージャーと技術スタッフに複雑なプロジェクトワークフローを説明する90秒のビデオドキュメンテーションを制作してください。このビデオは、各ステップのクリスタルクリアなナレーションのためのプロフェッショナルなボイスオーバー生成機能で強化された、情報豊かなビジュアルスタイルとクリーングラフィックスを必要とします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業向け指導ビデオメーカーの仕組み

複雑な指示を魅力的な企業研修ビデオに変換し、AIを活用したツールで効率的な社員研修と効果的なビデオドキュメンテーションを実現します。

1
Step 1
スクリプトまたはテンプレートから作成
指導用スクリプトをテキストビデオエディタに貼り付けるか、事前にデザインされたトレーニングビデオテンプレートを選択して、企業研修ビデオを効率的に開始します。これがコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターでビジュアルを追加
AIアバターを選択してメッセージを強化します。アバターの外見や声をブランドに合わせてカスタマイズし、ビデオドキュメンテーションをよりダイナミックにします。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーと字幕を生成
選択したアバターのために明確なボイスオーバーを自動生成し、すべてのトレーニングビデオでのアクセシビリティと理解を確保するために正確な字幕/キャプションを追加します。
4
Step 4
最終的な指導ビデオをエクスポートして共有
完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で企業向け指導ビデオをエクスポートし、ワークフローにシームレスに統合する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを簡素化

複雑な会社方針や手続きを解明し、すべての社員にとって学習をアクセスしやすく効果的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、生成AIプラットフォームと多様なAIアバターを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに効率的に変換します。また、多様なトレーニングビデオテンプレートを利用して、AIを活用したビデオ作成プロセスを迅速に開始できます。

HeyGenは社内コミュニケーションのための企業向け指導ビデオメーカーとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、ビデオドキュメンテーション、SOP、およびオンボーディングコンテンツの制作を効率化する理想的な企業向け指導ビデオメーカーです。使いやすいワークフローにより、高品質な社員研修資料を迅速に作成できます。

HeyGenは詳細な社員研修とドキュメンテーションのためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、ソフトウェアのデモンストレーションのための画面録画や、明確な説明のための高度なボイスオーバー生成など、包括的な機能を提供します。これらのツールは、徹底した社員研修コンテンツとビデオドキュメンテーションの作成に最適です。

HeyGenを使用してブランドのアイデンティティに合わせてトレーニングビデオをカスタマイズするにはどうすればよいですか？

HeyGenは、ロゴや好みのカラースキームを追加するなど、広範なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。これにより、HeyGenは一貫したブランドメッセージングのための強力なトレーニングビデオメーカーとなります。