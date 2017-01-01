企業向け指導ビデオメーカー: トレーニングビデオを迅速に作成
AIを活用したビデオ作成で社員研修を効率化。AIアバターを活用して、プロフェッショナルな企業研修ビデオを簡単に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
内部チーム向けに、詳細なSOPを簡潔なビジュアルステップに変換して新しいソフトウェアアップデートを説明する45秒のトレーニングビデオを開発してください。このビデオは、指導的なビジュアルスタイルと明瞭なボイスオーバーを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して効率的に作成されます。
新しいチームメンバーを会社文化に紹介する30秒のオンボーディングビデオをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、鮮やかでモダンなビジュアルスタイルと明確で歓迎的なオーディオを作成し、新しい役割への招待を魅力的にします。
プロジェクトマネージャーと技術スタッフに複雑なプロジェクトワークフローを説明する90秒のビデオドキュメンテーションを制作してください。このビデオは、各ステップのクリスタルクリアなナレーションのためのプロフェッショナルなボイスオーバー生成機能で強化された、情報豊かなビジュアルスタイルとクリーングラフィックスを必要とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、生成AIプラットフォームと多様なAIアバターを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに効率的に変換します。また、多様なトレーニングビデオテンプレートを利用して、AIを活用したビデオ作成プロセスを迅速に開始できます。
HeyGenは社内コミュニケーションのための企業向け指導ビデオメーカーとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオドキュメンテーション、SOP、およびオンボーディングコンテンツの制作を効率化する理想的な企業向け指導ビデオメーカーです。使いやすいワークフローにより、高品質な社員研修資料を迅速に作成できます。
HeyGenは詳細な社員研修とドキュメンテーションのためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、ソフトウェアのデモンストレーションのための画面録画や、明確な説明のための高度なボイスオーバー生成など、包括的な機能を提供します。これらのツールは、徹底した社員研修コンテンツとビデオドキュメンテーションの作成に最適です。
HeyGenを使用してブランドのアイデンティティに合わせてトレーニングビデオをカスタマイズするにはどうすればよいですか？
HeyGenは、ロゴや好みのカラースキームを追加するなど、広範なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。これにより、HeyGenは一貫したブランドメッセージングのための強力なトレーニングビデオメーカーとなります。