企業改善ビデオメーカーで成長を解き放つ

AIアバターを使用して、時間とリソースを節約しながら、魅力的なマーケティング資料とプロフェッショナルな動画を作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のトレーニング部門や人事担当者を対象にした90秒の指導ビデオを制作し、HeyGenを使用した内部コミュニケーションの更新を説明してください。このビデオは情報的かつ教育的なビジュアルスタイルを採用し、明確で簡潔な画面上の説明とサポート的なバックグラウンド音楽を含めてください。複雑な企業改善ビデオメーカーのトピックを簡素化することに焦点を当ててください。ナレーション生成がどのように明確さを加え、字幕/キャプションがすべての従業員にアクセス可能性を確保するかを示してください。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケターがさまざまなプラットフォーム向けにマーケティング資料を迅速に生成する方法を紹介する、45秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発してください。デジタルマーケターやソーシャルメディアマネージャーを対象に、ビジュアルスタイルはエネルギッシュで視覚的に豊かにし、メディアライブラリ/ストックサポートからのクイックカットと鮮やかなストック映像を取り入れ、トレンディなバックグラウンドトラックを設定してください。テンプレートとシーンの使用の容易さ、さまざまなソーシャルメディアフォーマットに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調してください。
サンプルプロンプト3
企業コミュニケーターやプロダクトマネージャー向けに、プロフェッショナルな動画を作成し、高品質なビデオ基準を伝えることを強調した、洗練された2分間の企業アップデートビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは権威ある洗練されたもので、メッセージを伝える自信に満ちたAIアバターをフィーチャーしてください。テキストベースのビデオエディターからのプロセスを示し、AIアバターがどのように説得力のあるコンテンツを提供し、スクリプトからのテキスト動画が書かれたテキストを放送準備が整ったプレゼンテーションに変えるかを示してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業改善ビデオメーカーの仕組み

AI搭載ツールとドラッグ＆ドロップエディターを活用して、あらゆるビジネスニーズに対応するプロフェッショナルで高品質なコンテンツを簡単に制作しましょう。

1
Step 1
ビデオプロジェクトを作成
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリから選択するか、白紙のキャンバスから始めて、企業改善ビデオの基盤を設定します。これにより、プロフェッショナルなスタートを切り、貴重な時間を節約できます。
2
Step 2
コアコンテンツを生成
HeyGenのAI搭載ツールを利用して、スクリプトから直接動画コンテンツを生成します。テキストを貼り付けるだけで、プラットフォームがそれを魅力的なビジュアルとナレーションに変換し、制作プロセスを加速します。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加
企業のブランディングを適用して動画を強化します。ロゴやカスタムカラーを簡単に統合し、一貫してプロフェッショナルなメッセージを届け、企業動画が会社のアイデンティティを反映するようにします。
4
Step 4
インパクトをエクスポートして共有
高品質な動画を完成させ、配信の準備を整えます。さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、完成した企業改善ビデオをエクスポートして、視聴者に情報を提供し、トレーニングを行い、またはインスパイアします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業文化を強化

チームスピリットを育み、会社の価値を強化し、ポジティブで生産的な企業環境を促進する魅力的なモチベーショナルコンテンツを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenのAI搭載ツールはどのようにして企業の動画制作を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI搭載ツールを使用して、スクリプトをAIアバターとナレーション付きのプロフェッショナルな動画に変換します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、すべてのユーザーが高品質な動画コンテンツを簡単に作成でき、制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenで作成した動画を特定のブランドニーズに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のカラースキームを組み込むことができます。これにより、プロフェッショナルな動画が会社のアイデンティティに完全に一致します。

HeyGenはどのような動画編集機能を提供していますか？

HeyGenは強力な動画編集ソフトウェアとして機能し、テキストベースの動画エディターを備えており、テキストを編集することでコンテンツを簡単に調整できます。また、自動的に字幕とキャプションを生成し、さまざまなプラットフォームに対応したアスペクト比のリサイズをサポートしています。

HeyGenはどのように多様な動画コンテンツの生成を支援しますか？

HeyGenはユーザーがAIを活用して、さまざまな目的のためにダイナミックな動画を生成することを可能にします。AIアバターとスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、魅力的なマーケティング資料や効果的な内部コミュニケーションを作成できます。