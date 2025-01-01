企業改善ビデオメーカーで成長を解き放つ
AIアバターを使用して、時間とリソースを節約しながら、魅力的なマーケティング資料とプロフェッショナルな動画を作成しましょう。
企業のトレーニング部門や人事担当者を対象にした90秒の指導ビデオを制作し、HeyGenを使用した内部コミュニケーションの更新を説明してください。このビデオは情報的かつ教育的なビジュアルスタイルを採用し、明確で簡潔な画面上の説明とサポート的なバックグラウンド音楽を含めてください。複雑な企業改善ビデオメーカーのトピックを簡素化することに焦点を当ててください。ナレーション生成がどのように明確さを加え、字幕/キャプションがすべての従業員にアクセス可能性を確保するかを示してください。
デジタルマーケターがさまざまなプラットフォーム向けにマーケティング資料を迅速に生成する方法を紹介する、45秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発してください。デジタルマーケターやソーシャルメディアマネージャーを対象に、ビジュアルスタイルはエネルギッシュで視覚的に豊かにし、メディアライブラリ/ストックサポートからのクイックカットと鮮やかなストック映像を取り入れ、トレンディなバックグラウンドトラックを設定してください。テンプレートとシーンの使用の容易さ、さまざまなソーシャルメディアフォーマットに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調してください。
企業コミュニケーターやプロダクトマネージャー向けに、プロフェッショナルな動画を作成し、高品質なビデオ基準を伝えることを強調した、洗練された2分間の企業アップデートビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは権威ある洗練されたもので、メッセージを伝える自信に満ちたAIアバターをフィーチャーしてください。テキストベースのビデオエディターからのプロセスを示し、AIアバターがどのように説得力のあるコンテンツを提供し、スクリプトからのテキスト動画が書かれたテキストを放送準備が整ったプレゼンテーションに変えるかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAI搭載ツールはどのようにして企業の動画制作を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI搭載ツールを使用して、スクリプトをAIアバターとナレーション付きのプロフェッショナルな動画に変換します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、すべてのユーザーが高品質な動画コンテンツを簡単に作成でき、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenで作成した動画を特定のブランドニーズに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のカラースキームを組み込むことができます。これにより、プロフェッショナルな動画が会社のアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenはどのような動画編集機能を提供していますか？
HeyGenは強力な動画編集ソフトウェアとして機能し、テキストベースの動画エディターを備えており、テキストを編集することでコンテンツを簡単に調整できます。また、自動的に字幕とキャプションを生成し、さまざまなプラットフォームに対応したアスペクト比のリサイズをサポートしています。
HeyGenはどのように多様な動画コンテンツの生成を支援しますか？
HeyGenはユーザーがAIを活用して、さまざまな目的のためにダイナミックな動画を生成することを可能にします。AIアバターとスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、魅力的なマーケティング資料や効果的な内部コミュニケーションを作成できます。