企業向けHRビデオメーカーのリーダー
カスタマイズ可能なAIアバターを使用して、リクルートメント、オンボーディング、トレーニングビデオを作成し、従業員のエンゲージメントを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員の早期エンゲージメントを促進し、会社の価値観や初期ステップに慣れさせることを目的とした60秒の魅力的なオンボーディングビデオを開発してください。クリーンなグラフィックとフレンドリーなトーンを取り入れた歓迎的なビジュアルスタイルを活用し、すぐに使えるテンプレートとシーンを組み込んで迅速に開始し、自動字幕/キャプションで全員がアクセスできるようにします。
新しいポリシーの更新に関する重要なトレーニング情報を既存の従業員に伝えるための30秒の簡潔なHRビデオを制作してください。視覚と音声のスタイルは明確でプロフェッショナルかつ指導的であり、スクリプトからのテキストをビデオに変換して効率的なコンテンツ作成を行い、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルをプレゼンテーションに豊かにします。
さまざまな社内コミュニケーション、例えば会社の発表や部門の更新に簡単にカスタマイズできる50秒のモダンな企業HRビデオをデザインしてください。このビデオは、洗練されたブランドに沿ったビジュアル美学を必要とし、メッセージを自信を持って届ける魅力的なAIアバターを活用し、プラットフォーム全体でのシームレスな配信を確保するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の会社のHRビデオ作成を簡素化できますか？
HeyGenは、リクルートメントビデオやオンボーディングビデオを含むプロフェッショナルなHRビデオを効率的に作成する力を提供します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、従業員のエンゲージメントと会社の文化を向上させる魅力的なコンテンツを制作し、企業のHRビデオメーカー体験を変革します。
HeyGenは雇用者ブランディングビデオのカスタマイズオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは雇用者ブランディングビデオやすべてのHRコンテンツに対して広範なカスタマイズを提供しています。幅広いビデオテンプレートを活用し、ブランドのロゴや色をブランディングコントロールを使用して組み込み、メディアライブラリを活用して、すべてのビデオがあなたのユニークな会社文化を反映するようにします。
HeyGenはトレーニングビデオのために複数の言語やアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは自動字幕と強力なボイスオーバー生成機能を備えたトレーニングビデオのグローバルコミュニケーションを促進します。これにより、従業員のオンボーディングとトレーニング資料が多様な労働力に対してアクセス可能で魅力的になり、あらゆるHRビデオのコンテンツ作成を簡素化します。
HeyGenでどのような種類のHRビデオコンテンツを作成できますか？
HeyGenを使用すると、リクルートメントビデオやオンボーディングビデオから社内コミュニケーションや従業員エンゲージメントビデオまで、幅広いHRビデオコンテンツを制作できます。直感的なドラッグ＆ドロップツールとすぐに使えるビデオテンプレートにより、すべてのニーズに対応する理想的な企業HRビデオメーカーとなります。